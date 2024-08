SOS por Yaque del Sur

Los campesinos y residentes en el Distrito Municipal de Fondo Negro dieron la voz de alarma. Buscan “salvar” al rio Yaque del Sur de la ambición y las garras depredadoras de empresarios insensatos. Fueron a la oficina de Medio ambiente en la ciudad de Barahona a advertir de la instalación de una grancera en “el mismo corazón” del principal proveedor de agua de la región Suroeste. Allí los escucharon, les prometieron “investigar” pero, pasados los meses, nada han hecho.

Intentaron llevar su grito de advertencia al ministro de Medio Ambiente pero no han logrado abrir la puerta que les permita exponer lo que más le preocupa: SALVAR EL YAQUE DEL SUR. El agua se reduce aceleradamente. Ven reducirse la vida útil del acuífero y, si el desaparece, ellos no tienen futuro. Sus productos no solo están siendo afectados por la reducción del agua que llega a sus predios, sino porque el polvo que levantan los camiones de la grancera que extraen arena y piedra del Yaque del Sur afecta directamente sus plantaciones agrícolas. Al no ser escuchados por las autoridades medio ambientales, los campesinos de Fondo Negro, en Barahona, decidieron llevar sus voces a los medios de comunicación. Este periódico expuso su preocupación y estas Expresiones quieren servir de canal para reforzar su llamado al presidente Luis Abinader para que frene este crimen contra el principal rio de la región Suroeste: EL YAQUE DEL SUR. Unos empresarios, identificados como Campos-Feliz afirman ser propietarios de la maquinaria que lo depreda. Alegan que fueron “autorizados” por Medio ambiente y pagaron por ello. De ser así, es URGENTE que se deje sin efecto esa autorización, que saquen sus máquinas del corazón del rio y se evite su muerte. Asi se evita se afecte la producción agrícola en la zona, Desde estas EXPRESIONES lanzamos UN SOS para salvar el río YAQUE DEL SUR.