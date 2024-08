100 días pasados, más de mil por delante

100 días podría ser una eternidad si la carga es pesada, y si buenos son, pasan sin sentirse. Extenso o no, es el “tiempo de gracia” dado a los funcionarios para tomar el timón y acoplarse al Estado, y ese periodo venció para los alcaldes.

Obligados a pasar del furor de las promesas de campaña a los hechos, muchos ya comienzan a demostrar de qué están hechos.

El municipio más grande era quizás el que más atención concitó, desde las internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se sentía la tensión en Santo Domingo Este. El notable desastre de Manuel Jiménez obligaba a buscar opciones dentro de su mismo partido, dando con Dío Astacio.

Aunque un periodo electoral tiene 1,461 días, esta fracción ya permite saber desde el viernes si el sábado será bueno, y parece que así será. Estos primeros 100 días contrastan con la gestión anterior, pues, lo que el tiempo ha permitido parece ir cortando el gran problema de la basura en SDE.

Según los datos publicados por la ASDE, más de 121,300 toneladas de basura han sido recogidas, 14,000 toneladas de estas en operativos de emergencia. Indiscutiblemente debe quebrarse el caos para caminar por el sendero de lo correcto, llegando desde lo más básico hasta lo más complejo. La mezquindad no puede ser parte del ADN humano, en Santo Domingo Este comienzan a curar las heridas recientes.

Hablar de una urbe es un sinsentido mientras corren los desechos y el hedor por doquier, por eso un pequeño gran paso es el programa “la basura no toca el piso”, organizar dónde tirar los desperdicios es una tarea que luce simple aunque no lo sea. Para eso se colocaron más de 100 contenedores y 35 cajas recolectoras de basura, con eso el lixiviado no daña los suelos de espacios públicos, incluso áreas protegidas como el Parque Mirador Cachón de la Rubia, donde no se distinguía la maleza de los bellos espacios de la naturaleza.

La alcaldía es día a día. No hay construcción de progreso y desarrollo sin necesidades básicas satisfechas, eso Dío parece saberlo, por ello estos 100 primeros días atiende lo urgente, ahora vienen 1,361 días de lo importante.