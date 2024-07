No tomar decisiones

San Ignacio de Loyola es recordado por su especialización en ejercicios espirituales y discernimiento. Sin embargo, también nos dejó una enseñanza fundamental -aparte de otras- que impacta a quienes lo siguen: ‘En tiempos de desolación, nunca hacer mudanza’. Esta frase sugiere que en momentos de crisis o tribulación, lo más sabio es evitar tomar decisiones precipitadas.

Cuando enfrentamos situaciones difíciles o amargas, Ignacio nos insta a esperar, a buscar la paz antes de actuar. Esta enseñanza no solo es relevante para los cristianos, sino también para aquellos que no comparten su fe en Cristo. En tiempos de dificultad, la prudencia consiste en no precipitarse y mantener la calma.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.