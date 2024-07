En unas Expresiones anteriores decíamos que, mientras la policía siguiera haciendo lo mismo, no tendría resultados distintos. La semana que concluye hemos visto que se han retomado los operativos policíacos-militares. En acciones llevadas a cabo en Santiago, Barahona, La Romana y Samaná se ha informado el apresamiento de varios ciudadanos y la incautación de vehículos, armas blancas y de fuego. Me llamó la atención Samaná. Los operativos en Las Terrenas, han “ahuyentado” a los visitantes. Varios turistas, amantes de los four wheel fueron detenidos durante tres y cuatro horas, alegando que “no llevaban” cascos protectores. Evidentemente, los resultados de los operativos son momentáneos. Esas acciones por sí solas no devolverán la tranquilidad y la seguridad a la ciudadanía. Llevamos cuatro años hablando de la reforma policial. Lo que hemos visto hasta hoy es lo mismo desde la creación del cuerpo policial. Acciones similares, la misma macana, los mismos atropellos, la misma debilidad de los agentes en su trato al ciudadano y los mismos “intercambios de disparos”. Los operativos son paliativos. Tan pronto los agentes dejan el sector, la intranquilidad se apodera de los ciudadanos, hasta que regresen los agentes en años o cuando un asalto conmueva la sociedad. Se ignora para qué ha servido la “vigilancia por cuadrantes” anunciada con bombos y platillos. El plan Giuliani, los proyectos de Pepe Vila y los planes de Luis Hernández han sido inefectivos hasta ahora. El país sigue viviendo en medio de la inseguridad. Más de 60 homicidios se han producido durante asaltos a ciudadanos por “desconocidos”. Esto sucede a pesar de la afirmación de que la tasa de homicidios sigue siendo baja. Respaldamos la reforma policial, pero deseamos ver resultados. Hasta ahora, con los operativos esporádicos no se ha garantizado la seguridad al ciudadano. Por eso los resultados hoy, son los mismos de hace 50 años. Y la delincuencia sigue en aumento.