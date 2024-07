Ciudad México, D.F., el 19 de julio se celebró la Cumbre Cardiometabólica 2024, organizada por Pharmatech, en la que participaron prominentes especialistas en las áreas de Cardiología, Endocrinología, Nefrología, Diabetología y Medicina Interna, fue una puesta al día de los últimos avances e investigaciones científicas de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, así como sus repercusiones a nivel renal y hepático.

Fue un evento de alto nivel científico, en el que participaron expositores de México, España y República Dominicana. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Mercedes Castillo, gerente de la Unidad de Endocrinología de Pharmatech.

Participantes en el Congreso de Cardiometabólica en MéxicoFuente externa

El Dr. Ángel González Medina, Cardiólogo, inició el evento con las palabras introductorias, seguidas de la moderación del cardiólogo Dr. Licurgo Cruz, quien presentó a la Dra. Roopa Mehta, endocrinóloga e investigadora en el INCMNSZ. Inauguró el evento con una ponencia sobre la competencia y colaboración entre iSLGT

La situación de la enfermedad renal crónica en Latinoamérica, abordada por la Dra. Magdalena Madero, nefróloga y pasada presidente del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, y, las herramientas diagnósticas en nefrología, expuestas por la Dra. Eliana Diná nefróloga y trasplantóloga.

Diversos temas relevantes fueron abordados durante la cumbre, incluyendo la competencia y colaboración entre SLGT-2i y GLP-1RA en el manejo integral de enfermedades cardiometabólicas, la enfermedad renal crónica en Latinoamérica, herramientas diagnósticas en nefrología, y el impacto de las estatinas en la enfermedad hepática esteatósica.

Los trabajos de la segunda parte de la cumbre fueron moderados por la Dra. Hilda Escaño, especialista en Endocrinología y Nutrición, presentó al Dr. Yulino Castillo Núñez, Endocrinólogo e Internista, que destacó en su presentación que las estatinas tienen efectos beneficiosos en pacientes con enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica. Además, abordó el Impacto de las estatinas en la enfermedad hepática esteatósica: “La terapia con estatinas no está asociada con el desarrollo de daño hepático. Solo el 0.1-3% de los pacientes que reciben estos medicamentos puede tener una discreta elevación de las transaminasas, lo que se ha denominado “transaminitis”. Este es el efecto hepático más común de las estatinas y es asintomática, usualmente transitoria y no correlaciona con cambios histopatológicos, por lo que no es un verdadero indicador de daño hepático. Las estatinas son útiles para el hígado en pacientes con enfermedad hepática esteatósica relacionada con disfunción metabólica. Los estudios recientes han demostrado que la aplicación de estatinas reduce la acumulación de grasa en el hígado, la inflamación y fibrosis hepáticas, así como la progresión de cirrosis hepática a hepatocarcinoma. Así las cosas, con el uso de estatinas en pacientes de moderado y alto riesgo cardiovascular, podríamos prevenir el desarrollo y la progresión de la enfermedad.”

El Dr. Ángel González Medina, cardiólogo e investigador, habló la relación entre la enfermedad hepática esteatósica, la disfunción metabólica y la microbiota intestinal en el desarrollo de la aterosclerosis, expresó: “La microbiota intestinal, es la presencia de trillones de bacterias en el tacto gastrointestinal, la cual juega un papel muy importante en la digestión y metabolismo de los alimentos, en la absorción de los mismos, protección del sistema inmune, la formación de barreras de la mucosa intestinal y previene la proliferación de gérmenes patógenos, pero es necesario que se mantenga en estado saludable, porque entonces su alteración facilita la elaboración de sustancias dañinas incluyendo algunas que provocan enfermedad cardiovascular, incluyendo desarrollo y progresión de la aterosclerosis”.

La Dra. Paloma Almeda, Endocrinóloga del INCMSZ, presentó la redefinición del síndrome cardiovascular-renal-metabólico, resaltando la importancia de un enfoque integral en el tratamiento de estas enfermedades.

El Dr. José Ramón González Juanatey, cardiólogo e investigador en la Universidad de Santiago de Compostela, España, aportó su visión sobre la hipertensión arterial y la protección renal, así como la optimización terapéutica en insuficiencia cardíaca.

Se estableció un consenso en relación con los beneficios de los ISGLT2 y el uso de las estatinas de alto y mediano impacto para los pacientes. Estatinas de alto y mediano impacto no solo en pacientes con cardiopatía e hipertensión, sino también en pacientes en riesgos de padecer enfermedades cardiometabólicas. Los participantes expresaron su gratitud por la calidad del contenido científico y las oportunidades de establecer contactos que favorezcan la aplicación de avances en salud en beneficio de los pacientes.

La Dra. Dolores Mejía, coordinadora del Observatorio Dominicano de Diabetes, expresó: “Esta Tercera Cumbre Cardiometabólica ha sido una gran jornada, la cual nos deja su evidencia científica, ha descrito cronológicamente el sendero que transitará nuestra gente afectada de Diabetes. El conocimiento se divulga de manera continua en escenarios como la Tercera Cumbre Cardio Metabólica, nos da la oportunidad de vivir la experiencia y establecer una discusión amplia a endocrinólogos, diabetólogos, cardiólogos y nefrólogos, y permite desarrollar puentes de comunicación en beneficio de la salud de nuestros pacientes”

Le preguntamos al Dr. Licurgo J. Cruz, cardiólogo dominicano, manifestó: “La cumbre cardio metabólica 2024 de Laboratorios Pharmatech realizada en la ciudad de México, abarcó temas novedosos, ofreciendo un aporte teórico de nuevos conocimientos como resultado de procesos investigativos por parte de los expositores que allí se dieron cita. Este encuentro nos permitirá encontrar soluciones a los desafíos que a diario tenemos los médicos, además nos proporcionará herramientas para nuestro desarrollo como profesionales.”

La gerente general de Pharmatech, Stephanie Wheeler, dijo que como representante de Pharmatech, puedo decir que este evento es de gran relevancia para la comunidad científica y médica. La Cumbre proporciona una plataforma valiosa para la discusión de avances en el campo de la salud cardiovascular, metabólica, renal y hepática, que durante esta jornada se han revisado los últimos protocolos para su manejo.

En mi opinión, la Cumbre Cardiometabólica ha sido un éxito rotundo. Los temas abordados, las presentaciones de expertos y las oportunidades de networking han sido excepcionales. Además, las actividades sociales han permitido un intercambio cultural enriquecedor.

Quiero agradecer al comité científico, Dr. Ángel González Medina, cardiólogo y al Dr. Yulino Castillo Nuñez, endocrinólogo, así como al comité organizador, a todo el staff de Pharmatech, la Gerente de Mercadeo Gisselle Mancebo, Gerente Unidad Cardiología Randy Cedeño, Gerente Unidad Metabólica Mercedes Castillo y el Coordinador Zona Norte Eudes Martínez.

¡Felicitaciones a todos los involucrados por el éxito de esta inspiradora cumbre!