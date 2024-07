1 de 2

El presidente Roosevelt impulsó el “New Deal” o Nuevo Acuerdo, como una estrategia de desarrollo en Estados Unidos durante la Gran Depresión. La iniciativa se basó en la teoría de que el Estado podía incentivar, a través de inversión pública, el desarrollo de programas y proyectos que, a su vez, impulsarían el mercado de inversión y trabajo del sector privado.

Las medidas incluían:

- Sector financiero: Devaluación de la moneda, optimización del sistema bancario e incremento de la moneda en circulación;

- Agricultura: Limitación de la producción para eliminar excedentes y estrategias de optimización de producción;

- Medidas sociales: Subvenciones para los no empleados;

- Medidas industriales: Relanzamiento de la demanda de diversos sectores y productos, mejores jornadas laborales y aumento de los ingresos industriales.

Así como el New Deal causó que los Estados Unidos salieran de la Gran Depresión, y sentó las bases que provocó que el país se convirtiera en la potencia mundial a partir de la II Guerra Mundial con el Bretton Woods Agreement, hoy en día, nuestro presidente, Luis Abinader, tiene la intención, responsabilidad y liderazgo, de diseñar nuestro New Deal.

En declaraciones públicas, el mandatario aseveró que “la reforma constitucional, la reforma fiscal, dividida en una reforma del gasto público para eficientizar el Gobierno, y una reforma tributaria, la reforma a la seguridad social, tenemos también pendiente una reforma a la Ley Laboral, para seguir aumentado el salario real de los trabajadores, y también continuar con la modernización de la administración pública.” Pero resaltamos la frase de la Biblia “…la mies es mucha, más los obreros pocos,” en atención a que muchas son las necesidades del pueblo, y limitados son los recursos para satisfacerlas.

Entre las decisiones que debemos tomar se incluyen temas de:

- Igualdad y la equidad. Como reza la Constitución, todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Sin embargo, es importante reconocer el desarrollo de políticas públicas para apoyar a las mujeres, y especialmente, a las madres.

- Familia. El Estado debe formular políticas públicas que incentiven el desarrollo integral de la sociedad. Investigaciones demuestran la relación entre deserción escolar, delincuencia, y ambas relacionadas a familias “disfuncionales.” Si ciertamente el Estado tiene un rol en la educación de su pueblo, son las familias las que ensenan los valores que impulsan ese pueblo. Ahí radica la importancia de proteger a las familias.

- Migración. Reconocer la importancia que tienen nacionales extranjeros en nuestra sociedad, tanto en el mercado educativo y productivo, y desarrollar estrategias justas que permitan y motiven una migración legal sostenible, y a su vez fortalecer las fronteras, eliminando la inmigración ilegal.

- Sistema impositivo: Simplificar el sistema de impuestos, favorecer el desarrollo de emprendimientos innovadores, incentivar impuestos directos más que indirectos, así como la actualización de los productos que son considerados de lujo para el selectivo al consumo.

- Sostenibilidad y crecimiento económico. Proteger el medio ambiente y recursos naturales debe ir a la par con la intención de desarrollar libres mercados que favorezcan industrias nacionales.

El cambio, como reza el lema del PRM, no es solo de ellos, sino de cada uno de nosotros. Debemos proteger nuestros valores, nuestra cultura, nuestra historia, y nuestros bolsillos, y con ello, con este new deal, seguir abriendo las puertas hacia una República Dominicana que sea ejemplo por sus frutos, no por su discurso. En un segundo artículo relataré otros puntos que debemos considerar, en estos tiempos de cambio.

El autor es Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de UNAPEC