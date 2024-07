Viene el Plan C

Hay una estrategia públicamente discutida, con tres componentes para impedir que el expresidente Donald Trump retorne al poder, fracasaron los planes A y B, falta el C.

Todos los países económicamente ligados a los Estados Unidos deben prepararse para la última fase de la estrategia, diariamente nos acercamos más al lanzamiento del Plan C.

Estas cosas se discutieron públicamente en las páginas editoriales de los periódicos y en los comentarios de la TV y la Internet, para evitar que Trump retorne. El Plan A, era inhabilitarlo legalmente, condenarlo en varios tribunales por diferentes delitos, ese fracasó de manera estrepitosa.

El Plan B fracasó el sábado ante las cámaras de la televisión mundial, falló el intento de asesinarlo. Estamos a las puertas del Plan C, que consiste en destruir la economía acelerando todo tipo de crisis, si Trump luce como el favorito en las elecciones.

Entonces, cuando gane las elecciones no encontrará nada que no sea una nación hambrienta, depauperada, desesperanzada, y violenta. Hay múltiples avenidas para la ejecución del Plan C.

Hay varios frentes por donde destruir toda la economía. La crisis inmobiliaria comercial aumenta, muchos bancos regionales están al borde de la insolvencia, colocaron sus préstamos en proyectos comerciales que hoy no pueden pagar la hipoteca.

La deuda pública, casi $36 trillones, cada 100 días debemos otro trillón, el servicio anual, los intereses, pasan del trillón de dólares, supera el presupuesto de defensa. Dice el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ese nivel de endeudamiento es “insostenible”, tenemos otra crisis en ciernes.

Japón, China y varios países europeos están vendiendo los bonos del tesoro estadounidense, pierden fe en el dólar. Cada día se reducen las transacciones internacionales en las que se usa el dólar como instrumento de pago. Los dólares no usados, retornan a casa, aumentarán el circulante, multiplicando la inflación, es un destino absolutamente ineludible. El Plan C es una “guerra avisada” que no mata soldado, y si los mata, es por descuidados. Nadie puede alegar que esa crisis fue una “sorpresa”.