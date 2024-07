Yeni Berenice en camino expedito para dirigir PGR

Cuando el 27 del pasado mes de junio la magistrada Miriam Germán Brito reiteró a un grupo de periodistas y comunicadores que estará al frente del Procuraduría General de la República hasta el 16 de agosto, fecha en que el presidente Luis Abinader jura para un nuevo mandato presidencial, inmediatamente comenzaron las conjeturas sobre el perfil que debe reunir la persona que sustituirá a la veterana jurista como cabeza del Ministerio Público.

Debido a que la ex presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia había manifestado en otras ocasiones que no continuaría en el cargo que hoy ocupa, desde que pasaron los comicios, son varios los nombres que se han mencionado para sustituirla.

Una de las personas señaladas es el doctor Guillermo Moreno quien fuera el candidato a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano y fuerzas aliadas en las elecciones del 19 de mayo, precisamente esa candidatura y su condición de presidente de un partido aliado al oficialismo lo descartan para ser designado al frente del órgano persecutor del Estado.

Se recuerda que el presidente Luis Abinader ha reiterado en varias ocasiones que el Ministerio Público actual es independiente, y aquí la independencia se asocia a la relación que tenga, o no, un ciudadano con una organización política.

Por esas mismas razones estaría descartada la doctora Aura Celeste Fernández, ya que al ser esposa del doctor Moreno tiene los mismos vínculos políticos que él y, de hecho, también aspiró a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido Alianza País que dirige su conyuge.

Otro nombre que ha salido al ruedo es el de Carlos Pimentel quien en la actualidad se desempeña como director de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, justo por la condición de ser miembro del gabinete del presidente Abinader, se sobreentiende que ya hay un vínculo político con el mandatario y, por lo tanto, eso le quitaría su condición de independiente.

La salida de la magistrada Germán de la Procuraduría se produce en el momento en que Abinader impulsa una reforma constitucional para que, dentro de otros temas, el Procurador no sea designado por el presidente de la República, pero el mandatario no tiene el tiempo para que la modificación de la norma suprema se produzca antes del 16 de agosto, y por la importancia que tiene esa cargo no puede dejarlo acéfalo hasta que logre su reforma, a menos que uno de los adjuntos asuma la jefatura del Ministerio Público de manera interina.

Vista esa realidad, en el movimiento de las piezas del ajedrez, el perfil que más se ajusta para dirigir dicha institución es la magistrada Yeni Berenice Reynoso.

Yeni Berenice es la actual directora de Persecución de la Procuraduría y, junto con el director de la PEPCA, Wilson Camacho, ha sido quien ha cargado pesado con los expedientes de supuestos actos de corrupción en que habrían incurrido altos funcionarios de los gobiernos de Danilo Medina y, hasta la fecha, los tribunales donde se ventilan esas acusaciones les han dado ganancia de causa.

Las críticas que provienen de la oposición se circunscriben a señalar que este no es un Ministerio Público independiente porque la persecución contra la corrupción es selectiva, en tanto se limita a procesar a funcionarios de pasados gobiernos y se hace de la vista gorda frente a las inconductas en que han incurrido incumbentes de la actual gestión.

Pero, en cuanto al tema político, nadie puede vincular a la magistrada Reynoso con el partido oficial toda vez que ella emergió como figura de primer orden en el Ministerio Público en los gobiernos del PLD. Con Leonel Fernández ascendió a fiscal titular en Santiago y luego trasladada al Distrito, y con Danilo se mantuvo en ese cargo por un tiempo hasta que fue movida como procuradora adjunta.

Quienes conocen a la actual titular de Persecución de la PGR la definen como firme y apasionada en su trabajo, algunos hasta llegan a insinuar que se toma los casos que investiga de manera personal, pero todos coinciden en que es una fiscal incorruptible, a quien los bienes materiales no les llenan los ojos.

Por esas cualidades, más el apoyo que tiene en los poderes fácticos, entre ellos la sociedad civil y, sobre todo, de la embajada norteamericana, que serán criterios que el presidente Luis Abinader tomará muy en cuenta, Yeni Berenice tiene el camino expedito para sustituir a Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República.