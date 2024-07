En mi pueblo, cuando alguien era más solidario con personas de la calle que con los de la casa, se le aplicaba este refrán: “No seas candil de la calle y oscuridad en tu casa”. Tal vez se le podría aplicar esto a los empresarios y el gobierno. Vivimos un momento de búsqueda de consenso. Ambos sectores hablan de esta necesidad. Se busca un Pacto Nacional para el Desarrollo. Sin embargo, la otra pata de la mesa, los trabajadores, son ignorados. Hace años se discute la reforma del Código Laboral. Se habla de un pacto para mantener la paz entre los sectores productivos. No se entiende cómo los empresarios y el gobierno no han sido capaces de llegar a un acuerdo con la principal fuerza generadora de riqueza: los trabajadores. Es posible, como dicen algunos, que en unos años los trabajadores no sean imprescindibles para producir riquezas. Que las máquinas o robots van a sustituirnos a todos. Pero, por el momento, siguen siendo clave en la industria, las fábricas, la producción agrícola, el funcionamiento de las instituciones, etc. Entonces, en lo que se sustituyen los humanos, creo que es necesario que haya un pacto laboral YA, que se le haga la vida más llevadera a los generadores de riquezas. Si se alcanza este peldaño primero, será más fácil lograr el Pacto Nacional para el Desarrollo. Se debe despejar el camino. No insistir en querer eliminar derechos adquiridos por la clase trabajadora, como el derecho a cesantía. Es preferible un empate que nos beneficie a todos y no un pleito que al final dé al traste con lo que se ha logrado hasta ahora, beneficiando tanto a patronos como a trabajadores. Consenso y paz laboral. Sigamos echando este país adelante con estabilidad, reducción de pobreza, institucionalidad y bienestar ciudadano.