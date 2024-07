¡Cuidado con el Código Penal!

Si alguien ha demandado la aprobación del Código Penal desde hace décadas ha sido el autor de este artículo. Cuando fui diputado 2014-2016, me tocó conocer y debatir ese proyecto consensuado en 98%. La voluntad de Danilo y Montalvo de imponer el aborto en 3 causales impidió que RD tuviera su Nuevo Código Penal.

Cuando leí la noticia, el Senado había aprobado el Código Penal, sin las 3 causales que violan la Constitución; me alegré por el país. Pensé: “¡Por fin tendremos la imperiosa nueva normativa penal!”.

Para mi sorpresa, al texto aprobado se le han agregado artículos alarmantes y peligrosos que deben ser debatidos ampliamente en la Cámara de Diputados.

El más alarmante de todos, es uno que considera Crimen de Lesa Humanidad, penado con 40 años de cárcel, la repatriación masiva de población extranjera. Ese artículo se aprueba en momentos en que la población de Haití está siendo trasladada a RD, así como la ONU, ACNUR y Amnistía Internacional cuestionan la soberana facultad de RD de repatriar ilegales. Dicho artículo es perfecto para los planes de fusión. Busca infundir terror al Ejército que tendría la responsabilidad de enfrentar una invasión masiva de Haití, y a la población que en el futuro podría jugar un papel determinante en la defensa territorial de la República.

Otro artículo preocupante es el relativo a la Discriminación, que llenaría los tribunales de querellas penales abusivas y extorsivas. Cualquier empleado o aspirante a serlo podría demandar a su empleador o empresa “por discriminación”. Ese aberrante artículo debe ser suprimido y sólo tipificar como delitos penales acciones específicas y claras en que podría ejercerse esa acción penal.

El último aspecto tiene que ver con la educación de los hijos y los límites de los castigos en su niñez y adolescencia. La realidad social indica que son muy pocos los casos de abusos de castigos físicos contra sus hijos que puedan constituir infracciones penales. Si se aprobara como crimen la “pela” en su sentido social relacionado a padres e hijos, sería equivalente desde el punto de vista moral a considerar “delincuentes” a muchos padres que le “dieron pelas” a sus hijos con el único norte de formarlos con temor a lo mal hecho. Si se hace una encuesta seria a los que en su vida de niños o adolescentes “le dieron pelas” sus padres, estoy seguro que el 95% lo agradece y no lo recuerda como trauma alguno. Todo lo contrario. Eso no quiere decir que los padres tengan carta abierta para excederse o ser abusivos. El límite de este tipo de castigo en la generalidad de los casos lo da el amor filial, que no busca un daño sino un bien para sus hijos.

Otro aspecto preocupante es que se considerará “violencia intrafamiliar” el acoso económico. Un aspecto muy genérico e intangible que podría abrir acciones penales y abusivas. Para establecer una tipificación penal, la conducta o acción penada debe describirse. Aspectos económicos considerados como “violencia intrafamiliar” en principio luce improcedente por lo abarcante del concepto.