El Tribunal Constitucional ha ratificado varios precedentes sobre la inadmisibilidad del recurso contra la resolución que impone una medida de coerción.

A propósito de que el 29 de junio, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a los implicados en el caso de corrupción Medusa, abordo un fallo reciente que declaró inadmisible un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por uno de los imputados en ese proceso penal, y rechazó aplicar una técnica diferenciada. En esta sentencia, el TC hace varias puntualizaciones sobre el recurso contra medida de coerción, para justificar la inadmisibilidad: “a) hay vías recursivas disponibles en sede judicial; b) esta decisión no tiene autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en su vertiente material; y c) el Poder Judicial no se ha desapoderado del asunto…” (TC-0099-24)