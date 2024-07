Una lectura semiótica del primer debate entre el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, revela una nación decadente, y en desintegración. Biden tiene 82 años, Trump 78, si la esperanza nacional depende de gente sin futuro, la nación no tiene futuro ni esperanza.

Los candidatos no se saludaron con el cordial apretón de manos, intercambiaron agresivas miradas y palabras, sus diferencias lucen irreconciliabes. Los seguidores de Biden no aceptarán que Trump retorne, los de Trump no permitirán que Biden se quede.

Mucha gente duda que tengamos elecciones en noviembre. Más de 100 millones de estadounidenses creen que habrá guerra civil.

La guerra llega donde fracasa la diplomacia, cuando los candidatos no se saludaron, enviaron un poderoso mensaje a todos sus muy bien armados seguidores: los gatillos decidirán. Si la democracia estadounidense depende de Biden, visiblemente decadente y frágil, el sistema colapsó.