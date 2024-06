Jesús tentado

“Y luego el Espíritu le impulsó (a Jesús) al desierto. Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras; y los ángeles le servían” (Marcos 1: 12-13). Este primer encuentro entre Jesús y Satanás, en la esfera espiritual de la luz y las tinieblas, del salvador del mundo y el tentador, refleja el antagonismo y el contraste que existe entre los dos. El vencedor de este enfrentamiento -según narran Mateo y Lucas- fue Jesús, no en función de su naturaleza divina como Hijo de Dios, sino a partir de su condición humana como Hijo del Hombre. La tentación, como el acto de someter a prueba a alguien, no puede aplicarse al Señor, porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero los seres humanos sí. Por eso Jesús-hombre fue tentado. Precisamente el Espíritu Santo lo llevó al desierto con ese propósito. Dios quería demostrar que Jesús tenía la calidad humana para llevar a cabo su misión. Por otro lado, Satanás, el tentador por excelencia, se proponía seducir a Jesús para llevarlo al pecado y destruir la obra de Dios.