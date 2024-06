El Día del Maestro me hace pensar en los tres educadores que ha de tener todo ser humano y el papel fundamental que juegan en la formación de las personas y en el desarrollo de la sociedad. Si hay malos maestros, un país no avanza, no progresa. Si hay maestros con vocación, dedicados a su oficio, no por dinero, hacen mucho bien.

Los otros educadores y los primeros son los padres. Y el tercer educador que encontramos en la vida es el catequista, aquel que da fundamento en la vida religiosa y moral.

En conclusión, todos necesitamos de esos tres educadores: el maestro de la escuela, los padres de familia y el catequista.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.