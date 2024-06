La trampa del gasto tributario

Parece que todos hemos caído en la trampa de la entropía. Por años escuchaba una frase que intentaba describir algunos de sus efectos opuestos. La máxima decía: a lo que se le dedica tiempo crece, aquello que se abandona muere. El músculo que se ejercita se fortalece, el que no se ejercita se debilita.

Y con el tema de la reforma fiscal hemos jugado al cuento del lobo y nos hemos sumado a darle fuerza, como si fuera una necesidad vital para la sobrevivencia del país establecerla. Todos nos hemos sumado a la crítica o al apoyo de la idea y si la reforma fiscal fuera un candidato en unas elecciones, seguramente obtendría el 95% de los escaños en el Senado de la República, a propósito de la propuesta del presidente de la cámara alta, cuando solo los senadores del partido de gobierno logran ese porcentaje.

La verdad es que no hay que hacer tanto alboroto para lograr el embarazo y para hacer lo que nos da la gana. Es la herencia del Jacho Prendido sus mismos paradigmas, que cada vez que se instala en palacio, ha derrotado la economía del país y la economía domestica y familiar. La verdad histórica ha sido una tragedia tras otra en ese flamante paseo por la Cariátides. El péndulo de los hitos que han marcado ese camino del glorioso pensamiento de la escuela de Primero la Gente, ha sido el mismo.: Suicidio, Gatobo, Robo descarado, Poblada, Huida Vestido de Mujer, Sentencia en Contumacia. Luego un descanso merecido de estos despropósitos y nueva vez a la carga: quiebra de bancos, la casa del terror, mas corrupción y despropósitos y luego de otro merecido descanso, como el pueblo no coge cabeza, nueva vez los despropósitos y para colmo con una suerte reelectiva que llevara al país a una nueva poblada.

En todo este camino por el desorden que ha caracterizado la cosa pública cada vez que se instala el paradigma del jacho y sobre todo por el abuso en el uso de los fondos públicos, creamos de nuevo la necesidad de dejar moribundo al Titán Invencible que es el pueblo dominicano.

La doble moral que venimos mostrando es de proporciones exponenciales. La facilidad con que cambiamos de instrumentos musicales a conveniencia, a popularizado la frase de la guitarra y el violín, pero en adición se han agregado nuevos instrumentos a la comparsa de lo que evidentemente se proyecta como una gran amenaza de la paz pública.. Hemos agregado un instrumento musical popular que siempre ha tenido doble significado ante la cadencia de maracas y son los timbales.

Hay que tener timbales para engañar con tantas burlas al pueblo dominicano y esperar que como respuesta a la miseria, surjan oraciones por los que están en eminencia. El juego esta trancado gracias a la codicia, la malicia, el robo, la malversación de fondos y el saqueo y endeudamientos descarados. Los mismos paradigmas del Jacho Prendido que no cesarán de repetirse en este nuevo periodo de abusos contra la economía domestica y la soberanía nacional.

La seguridad jurídica corre un grave peligro con las intentonas que se plantean al eliminar lo que se ofreció como atractivo para el inversionista y las exoneraciones o exenciones tributarias. Los temas de competitividad están ahí y las barreras de entrada al país fueron achicadas, para permitir el ingreso de nuevas naves industriales sobre todo en zona franca, siendo el principal atractivo el bajo costo de la mano de obra.

Ciertamente ese atractivo no implica de que en el tiempo, las empresas de zona franca realicen ajustes a los salarios, sobre todo, tomando en cuenta los niveles de inflación que localmente se tienen y que afectan de manera directa la calidad de vida de sus colaboradores y por ende, sus motivaciones humanas y la misma productividad.

Pero una cosa es motivar para que existan ajustes por inflación a los salarios y otra, sacar la alfombra debajo de los pies al eliminar los incentivos fiscales que fueron el atractivo para reducir la barrera de entrada y abrir puertas en el país.

Los fenómenos competitivos, el costo de oportunidad y de ventaja comparativa están presentes en las decisiones económicas que toman los inversionistas al decidir abrir puertas en una nación. Recientemente se anunciaba en el país la apertura de nuevas zonas francas, sería interesante saber bajo cuales condiciones y atractivos abrirían sus puertas y si son distintas, ¿hasta qué punto se estaría presionando para que los incentivos originales se eliminen?.

Es igual que el tema de los subsidios. No es lo mismo que del dinero del pueblo se aporte para que el pueblo mismo pueda recibir servicios adecuados, que de manera imprudente se establezcan por el simple hecho de querer favorecer sectores específicos.

¿Cuál es la tasa de quiebra de los nuevos emprendimientos en los primeros dos años?, es sorprendente que ese porcentaje sobre pasa el 70%. Sin embargo, ¿Cuándo usted ha visto que el gobierno sale en salvamento para esos emprendedores?. Pero si se trata de ¿grandes empresas? De inmediato fluyen los capitales y hasta se utilizan los fondos de pensiones sin el permiso de los cotizantes para realizar un salvamento.

La doble moral y la capacidad de ser rapaces que tenemos desde la cosa pública no tienen límites. Y luego de dañarlo todo, entonces pretendemos querer que sea el mismo esclavo, penitente y avasallado quien supla con más sacrificios el hoyo creado por nuestras ineptitudes, incompetencias y gestión de gobierno.

Ahora se anuncia como si fuera un gran noticia, que el principal Chacal y Perpetrador de la Neo Colonización de la Isla, el Fondo Monetario Internacional anuncia que enviará una misión al país para acompañar el proceso de reforma fiscal. Parece ser que desean asegurarse de que no se quede nada sin aplicar y no solo ampliar la base del itbis, sino eliminar todo el gasto tributario de un solo plumazo.

La misma historia se repite, el Fondo Monetario Internacional depredando el país, forzando el mingo como dicen popularmente y los gobiernos del Jacho, otrora el exitoso gobierno de Jorge Blanco, paradigma de la destrucción de la república, se enquista en el pensamiento de palacio y nueva vez rocía de combustible las cuatro esquinas de la nación, mientras el fosforo para la fogata se sostiene desde la silla de alfileres.

Recientemente uno de los ejemplares pagos para esta nueva debacle, indicaba que solo el subsidio por la energía electica representaba el 40% del déficit fiscal. Y el monto al que se aproximaba era de 1500 millones de pesos. De ahí que recordáramos que en los distintos casos de delaciones premiadas, los perpetradores semidioses premiados por la sociedad, han devuelto según los comunicadores cómplices, por encima de 10 mil millones de pesos. De ser así, está clarísimo que el déficit fiscal ha sido cubierto con estos nobles aportes de los altruistas y filántropos, que han pasado por el erario y que han sentido pena por el país y a cambio de su libertad han devuelto esos pesitos.

Eliminar el gasto tributario sin miramientos, es una trampa, que podría alejar muchos inversionistas que confiados en una aparente seguridad jurídica, abrieron puertas en el país y que ahora buscarán otros horizontes, pues su negocio se basa en la productividad y competitividad en sus mercados, siendo el costo de la mano de obra fundamental en lo que es significa la maquila.

Hacen bien los partidos políticos de oposición al retirarse o al indicar que no apoyarían una reforma fiscal, aunque su voz es anémica, no tiene peso alguno en la conformación porcentual en el congreso nacional. Más del 70% de los diputados son del PRM y el 95% de los senadores lo son. En la práctica, no necesitan buscar consenso sino simplemente sesionar y votar.

Claro está, que el pueblo se movilizará aunque el ejercito lo espera con sus tanquetas y de repente ese pueblo lo haga mucho antes de pasar la reforma, porque desde ya, el agiotismo, el abuso comercial aceleró la carrera alcista injustificada y al parecer esto contribuye al despropósito gubernamental.