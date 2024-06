El Salto de la Pulga

1 El señor Figueroa, vocero gubernamental, quiso explicar lo de la enorme cantidad de asesores, aduciendo que no son tales, sino “directores”, pero nadie le creyó.

2 Si el Gobierno quiere respaldo a una reforma fiscal, deberá racionalizar gastos como el de esos “asesores”, entre muchos otros botellones.

3 Remodelarán ese embeleco inútil llamado “Boulevard de la 27”, desde la Churchill hasta la Lincoln, con inversión de RD$500 millones. Ojalá entonces sirva para algo más que poner vallas.

4 ¿Y cómo alguien puede acumular una deuda de $200 millones por consumo eléctrico, cuando a usted y a mí, si no pagamos la totalidad el día indicado, nos la cortan en la tarde?

5 Dicen que el dinero del asalto no aparece, porque se destinó inmediatamente a pagar una deuda de juego.

6 El profe Luis de León quiere que el PLD vuelva al boschismo. ¿A cuántos habría que expulsar?

7 A Danilo le funcionó la estrategia de: “Me voy, para que me pidan que no me vaya”.

8 Según Danilo, quedan ratas en el partido. Se creía todas habían salido cuando el barco comenzó a hundirse…

9 Esta semana, los principales tentáculos del Pulpo adujeron padecer enfermedades y no asistieron. ¡Sigue la fiesta de reenvíos!

10 El Gobierno debería disparar en un solo cartucho las reformas fiscal y constitucional. Así enfrentará una sola reacción x dos.

11 El arroz a $40 libra y el pollo a $80, pueden provocar peligrosos movimientos telúricos en las plantas bajas de la pirámide nacional.

12 El optimismo de Botello es fabuloso. No logró reelegirse como diputado, pero buscará la presidencia de la República. ¡Bien!

13 En La Fuerza del Pueblo parece haber una “cúpula enchinchadora”, que prefiere la protesta callejera antes de oír argumentos.

14 Contrataciones Públicas encontró varias irregularidades en otro contrato de la Intrant. ¿Consecuencias? ¡Olvídese de eso!

15 Si usted cayó preso y no tiene con que pagar abogado, está feo para la foto, porque cada defensor público tiene en sus manos hasta 500 casos. Deberá ponerse en fila.

16 Entre el sargazo y la basura se están tragando a Boca Chica, volviéndola invisitable. Turismo debería tomar provisionalmente el control.

17 Tengo curiosidad por saber quiénes financian al grupo “Antigua Orden”, unos neonacionalistas promotores del odio contra los haitianos, que visten uniformes y boinas tipo militar.

18 Ya tenemos aquí la “Orden Ecuestre del Santo Sepulcro” compuesta por caballeros y damas al estilo Orden de Malta, solo que estos van a caballo. ¡Progresamos!