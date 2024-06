Abinader tiene “prestigio internacional”

Cuando el ex presidente Leonel Fernández acusó al presidente Luis Abinader de “imitarlo”, dijo la verdad, pero no toda la verdad, fue la media verdad de político. Toda la gente que apoyó y asesoró a Fernández, hoy apoyan y asesoran a Abinader, no tienen que reinventar la rueda, repiten la misma formula que funcionó. Desde el consultor politico colombiano Mauricio de Vengoechea, como estratega principal, y Rafael Núnez como Mariscal de Campo.

Ahora tendremos un Abinader muy prestigioso y exitoso en el extranjero, a los dominicanos se los llevará sabemos quién, pero el presidente disfrutará de mucho “prestigio internacional”.

Empezó su estrellato internacional ascendente pidiendo reiteradamente la invasión de Haití, invirtió plata dominicana en proyectos petroleros de Guyana, ahora tenemos de frente a nuestra hermana Venezuela.

Su “prestigio internacional” crecerá con su viaje a una cumbre de la irrelevancia, las “negociaciones de paz” del ilegítimo presidente ucraniano, Bolodimyr Zelensky y sus “amigos”. Dirigentes irrelevantes, sin influencia ni trascendencia, faltarán las únicas personas que pueden detener esa guerra.

Los presidentes ruso, Vladimir Putin, y Joe Biden no asistirán a esa farsa, es para gente como Abinader. Hipólito Mejía envió soldados a invadir Irak para ahorcar a Sadham Husein, decían que Fernández “le quedaba grande” al país.

Abinader tendrá “gran prestigio internacional”, por participar en unas negociaciones de paz sin relevancia ni trascendencia. Cuestionar su “estatura internacional” será un “acto de mezquindad”, que es característica principal de los “envidiosos y resentidos”. Todos conocemos ese libreto.

Abinader gastará millones de pesos en este viajecito cosmético. Invirtió miles de millones en la campaña reeleccionista, Juan Ariel Jiménez lo explica con irónica claridad en un reciente artículo.

Deja desperdiciar más de $18,000 millones en la Ciudad Sanitaria, como Doris Pantaleón lo explica en un reciente reportaje del Listín Diario, pero necesita la Reforma Fiscal.

Recuerdo al “dirigente histórico” del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Jacobo Majluta, quien un día en una entrevista, me dijo que éramos un “país rico, pero pobremente administrado”.

Algunos políticos, muy extraños, dicen grandes verdades.