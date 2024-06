Una entidad impugnó ante el Constitucional la resolución del CNM que designó a Luis Henry Molina como presidente de la SCJ, en el 2018, alegando que antes y después de su nombramiento realizó actividades políticas partidarias.

La acción fue rechazada. El TC determinó que la constitución no condiciona que, para ser juez de la Suprema “este no haya pertenecido nunca a un partido político o que no se participare en actividades político-partidistas.”

Empero, consideró que luego de ser designado, cumpliendo los requerimientos de la Carta Magna para su selección, si este incumple la Constitución su designación no es inconstitucional, pero que en cambio “sería una conducta susceptible de configurar faltas graves en el ejercicio de la función para la que el juez ha sido designado, que, a su vez, debería ser conocida, a través de un juicio político,…” (TC-0996/23)fe