Mete el dedo ahí que la cotorrita no está aquí

Esta semana inicia con las cartas políticas puestas sobre la mesa y es bueno recordar que siempre que pasa esto las barajas ocultan el juego de cada uno, de manera que hay que especular para unir indicios con percepciones.

Conquistar el poder es el objetivo y razón de ser de un partido político por eso la agitación en los tres principales colectivos que de forma distinta enfocan los pasos que deben dar y en dos de ellos hay la coincidencia que sus líderes tienen impedimento para concurrir a elecciones a consecuencia de haberse reelegidos por eso se debe analizar el contexto que enfrentan esas agrupaciones.

Luis Abinader, sin que nadie le preguntara, dijo el 19 de mayo que no buscaría el poder en el 2028 pero eso está sobre entendido por impedimento constitucional y Danilo Medina, sin que nadie le preguntara, informó que se alejaría de la presidencia del PLD, dejando una polvareda de confusión sobre su real intención.

En segundo lugar, está Leonel Fernández, quien con solo decir que no se retira de la política lo dijo todo: será el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, entidad que tuvo un destacado rol en las pasadas elecciones ya que en solo cuatro años se posicionó oficialmente como líder de la oposición además de que contra viento y marea logró la victoria en la senaduría del DN.

Lo del presidente Abinader es más complicado, pero tiene a tiro de piedra la reforma a la constitucional. Nadie se engaña de sus propósitos porque para ello invirtió todo cuando pudo y obtuvo una mayoría que le permite convocar la Asamblea Nacional con sus propias fuerzas. El líder del PRM “no trabajará para que otro coseche”.

Medina es uno de los más astutos políticos contemporáneos y tiene suficiente experiencia acumulada para trazar un plan de largo alcance que le permita su recuperación personal. El líder del PLD no abandonará la política y aunque maltrecha, la estrella amarilla lo guía en sus pasos. Él es principal activo de su partido.

En las pasadas elecciones Danilo se percató que podría usar los ánimos de las bases del PLD de unidad con Leonel y para frenar la hemorragia hacia la FP dio un giro a su oposición inicial. Aunque pareció estar inclinado a soldar Rescate RD lo que hizo fue enviar a las negociaciones un agente que las boicoteó extendiéndolas sin llegar a nada mientras lanzaba caramelos tales como que el 35 por ciento de su gente votarían por el candidato presidencial de los verdes.

Rescate RD fue un triunfo para Danilo porque además de frenar la fuga de miembros del PLD pudo negociar favorablemente para tener la mayoría de las posiciones en las elecciones municipales y aunque hasta ahora no puede ser candidato, no quiere decir que está liquidado porque a veces fichas que otros mueven te pueden beneficiar como ocurrió con la reforma constitucional de Hipólito, que facilitó la reelección de Leonel. Se sabe que Danilo no tiene fuerza congresual para modificar la Constitución, pero se puede meter de chivo y lograr quitar el nunca jamás y así darle un sentido a su partido.

Los tres principales partidos están barajando sus cartas para el próximo torneo electoral y cada líder sabe que el “blof” o achante es parte del juego. Las dos principales tiradas son las de Abinader y Danilo, ambos aguajeando con darle paso a lo nuevo, pero en realidad buscan distraer. Danilo es ventrílocuo y pondrá a otros a hablar por él y el mago Abinader, que pasó con honores su tesis de ilusionismo, obliga a no quitar los ojos a su sombrero. Con Leonel es distinto, su caso es espantar a los “obenques”, esos que están detrás del jugador que se las saben todas, pero no juegan.