Alguien sensato no debiera de escribir

Puede que la espada se use una sola vez. Pero hay que llevarla siempre. Y saberla usar. El guerrero no siempre tiene por qué desembarnaila. Pero cuando se esgrime y su filo adquiere el resplandor soleado de las mañanas, jamás debe caer vencida. Igual sucede cuando la oscuridad va tras su significado. Una espada atada a la cintura da valor a quien la porta aunque su estampa sea débil.

El ser humano se siente fuerte cuando una espada pende en su cintura. Es el presagio de quien no tiene que soportar ofensas ni rencores. A veces anda por la calle como si fuera un perdedor.

La espada inspira. Es temida por quien no sabe mirar de frente, igual que la palabra bien habida regalada al lector mediante la escritura , o en su propio beneficio.

La palabra es también temida cuando es espada. Sabe cómo tocar el fondo del oscuro capellán que repite la misma homilía una y otra vez ante feligreses incapaces de dejarlo a solas con su sabiduría y delirios de grandeza.

Alguien sensato no debiera escribir cartas de amor. A ese amor eterno que llega a aburrir cuando el sexo se transforma en eternidad.

El amor no es como una espada que siempre puede ser pulida, afilada y de uso ilimitado. No es necesario cambiarla por otra mejor, a la moda, o más brillante a los rayos del sol. El sexo, con el tiempo, pasa a un tipo de relación mucho más familiar y no todos pueden cruzar por su calle adoquinada. El sexo no es la única forma de enfrentar el amor porque el deseo no es como una pintura de Van Gogh lista para despertar las mismas emociones. Se añora más con el paso de los años. El deseo se va gastando porque la mente humana no vive encerrada en una jaula esperando la benevolencia de su dueño. Corre como un potro desbocado por esos campos donde los guerreros se enfrentan a duelo con espadas o pistolas. Soy un cubano errante que escribe para ganarse la vida, o para perderla. Si deseo conservar mis debilidades debo mantenerlas lo más ocultas posible. La reputación es fundamental en noches de tormenta cuando se abre una puerta para librar la esperada escapatoria. El dinero no. Puede perderse de la misma forma en que se gana porque los únicos que jamás lo pierden son los que controlan el juego.

Hace días, confesé que la memoria es graciosa e insignificante porque la verdad es una interpelación de la propia verdad.

Un colega me preguntó por qué ando en bajo perfil si soy tan conocido. Quedé con la mente en blanco en busca de una respuesta innecesaria. Solo atiné a responder: “con mis relaciones debido a mi trabajo|. Y en aquel momento, recordé los consejos de un amigo cuando décadas atrás me recomendó moverme entre las altas, mediadas y bajas esferas porque a fin de cuentas yo no era adivino para conocer de antemano por qué lugar del horizonte podría salir el sol.

Aquella vez no pensé el significado de aquellas palabras, pero hoy ante el asombro de mi colega al verme ser saludado varias veces en un sitio público como si fuera el Presidente de la República o un humorista de farándula. Comprendí que los buitres saben cuando uno va a morir, y sobrevuelan por encima del cuerpo agonizante.

La mariposa sale de un gusano. Y vive un solo día. Al siguiente, muere y se la comen los gusanos. Aquella vez, mi colega, a mi lado, no pudo ver la lejanía dueña de mi ser frente a sus palabras que me descubrieron tal y como soy. En temporada de béisbol, los fanáticos acuden al play a presenciar las hazañas de su equipo favorito. Pero cuando se termina el partido, el público, jugadores, fotógrafos y relacionados abandonan el play y este se queda vacío, con algún que otro delincuente oculto en las inmediaciones para arrancarle algo más de una billetera al ingenuo que todavía ando vuelvas en busca de su vehículo mal parqueado. Por ello la espada no es como el amor y hay que llevarla siempre bien atada al cinto No genera empatía, sino un simple sentimiento de angustia. Da rienda suelta a las pasiones que nunca vemos colgar de los árboles en las crudas noches de invierno.