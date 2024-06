Intenciones vacías

Dudo de las “buenas intenciones” de Luis Abinader y lo hago porque a pesar de recibir denuncias de la ineficiencia de sus funcionarios, él las justifica.

Cuando este medio, cansado de recibir quejas y publicar muchas de ellas decidió agruparlas en un reportaje titulado “Caen en crisis diversos servicios públicos”, destacando la falta de mantenimiento del Teleférico, Metro; la ineficiencia del 9-1-1; la tardanza para obtener el pasaporte, entre otros, Abinader no sólo dijo que porque “salga en un medio no quiere decir que sea verdad”, no hizo nada. Semanas después chocaron dos vagones del Metro sin que el mandatario haya ejemplificado a la luz pública alguna acción.

Este año, con la destrucción a Las Dunas, no solo dijo que era terreno privado, sin reconocer que fueron dados en ilegalidad, también llevó a Ceara Hatton a LA Semanal para que hablara de una inversión que no es palpable. Pasaportes sigue igual un año después, pero Abinader justifica la falta de planificación diciendo que se han emitido muchos documentos. No hablaré de leyes y reformas porque él ha priorizado un “candado” a la Constitución.