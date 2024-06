Prioridades de la nación

En la agenda de un país pobre todo es importante. Es importante la salud de los ciudadanos; la calidad educativa de su gente; la creación de oportunidades de trabajo para reducir la pobreza y la marginalidad social del país y al mismo tiempo contrarrestar el delito. Todos esos temas tienen un carácter de urgencia para el país, pero el tema de mayor prioridad nacional es el migratorio. El estado tiene el deber impostergable de organizar la desbordada e imparable avalancha de haitianos que entran al país sin documentación y con una facilidad espantosa. (A manera de chanza, nuestro amigo y compañero de programa Félix Decena ha dicho que el haitiano que no está en República Dominicana es porque no sabe dónde queda este país).

No obstante, es responsabilidad de nuestro país crear controles para poder saber quién nos visita, dónde vive y qué hace ese visitante y bajo qué condiciones llegó a la nación..

En esa materia hay mucho por hacer. No es justo que un país pobre tenga que cargar con las calamidades de otro que es más pobre que él, con su desorden, con su indisciplina y sus miserias conductuales, etc. Cuidar la soberanía también es una prioridad y una urgencia que no tiene espera.

No es justo que en hospitales públicos del país, en los últimos 3 meses del año, el 35% de las parturientas sean mujeres haitianas que no tienen ningún tipo de documentación, asfixiando nuestro presupuesto de salud y empobreciendo nuestras estadísticas de maternidad. Esa es una situación insoportable. Como también lo es el que una cantidad importante de los motoconchistas de muchos pueblos y ciudades del país sean haitianos indocumentados (sin cédula, sin matrícula, sin seguro) que irrespetan todas las normas de tránsito ante la indiferencia inexplicable de todo el mundo, complicando aún más este desorden vehicular. ¿Con qué derecho lo hacen?

Esas son conductas que hablan mal de nuestro país y que delatan nuestra incuria social.

A los dominicanos nos dejaron un gentilicio, pero parece que al ritmo que van las cosas, lo vamos a perder, tal vez más temprano que tarde.