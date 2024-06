Exportar RD al mundo

La República Dominicana se ha convertido en el hub logístico de la región, ese sueño es una realidad que nos llena de orgullo. Así lo demuestran diversos indicadores que destacan el excepcional desempeño del país:

Según el Banco Mundial, en su Índice de Desempeño Logístico (IDL) del 2023, la República Dominicana obtuvo el primer lugar en América Latina en el Índice de Tiempo de Entrega Postal Promedio, consolidando su posición como líder en eficiencia logística en la región.

La nación dominicana alcanzó el primer lugar en América Latina en el Índice de Infraestructura de Transporte, evidenciando su compromiso y capacidad para mantener y desarrollar una infraestructura de transporte de primer nivel.

De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad y Economía de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) del 2023, la República Dominicana se posicionó en el segundo lugar en América Latina en el Ranking Global de Conectividad Aérea, resaltando su relevancia como centro de conexión aérea en la región.

En el ámbito marítimo, el país también se destaca, ocupando el tercer lugar en América Latina en el Índice de Conectividad Marítima y el cuarto lugar en el Índice de Servicios Marítimos, ambos según el Banco Mundial en su Índice de Desempeño Logístico del 2023.

Estos logros reflejan el compromiso continuo de la República Dominicana con el desarrollo y la excelencia en el sector logístico, consolidándola como un actor clave en la facilitación del comercio y la conectividad regional

La visión de Luis Abinader ha sido clave para que la República Dominicana tenga un antes y un después en materia logística y nos llena de satisfacción saber que con los esfuerzos realizados desde DGA, hemos logrado integrar al sector púbico con empresas líderes del sector privado con el objetivo de simplificar trámites, optimizar procesos y convertir a nuestro país en un referente de clase mundial en materia logística.

Un ejemplo palpable es el programa Exporta+ con D24H. Actualmente, 338 empresas forman parte de Exporta+ con D24H, lo que representa un crecimiento del 310% en los últimos cinco meses. Esta expansión demuestra el interés y compromiso del sector privado con la iniciativa, así como su confianza en la capacidad del programa para mejorar la competitividad de las exportaciones dominicanas. La esencia de este programa es reducir la burocracia asociada con el proceso de exportación. Los exportadores beneficiados pueden realizar todos los trámites de forma digital, eliminando la necesidad de documentación física y evitando inspecciones aduaneras presenciales. Esto no solo agiliza el proceso, sino que también reduce significativamente los costos y mejora la eficiencia de las operaciones comerciales.

Durante el último año, la DGA ha llevado a cabo diversas iniciativas para apoyar a las empresas exportadoras. Conferencias y capacitaciones como “Exporta sin errores” y “Capacitación a Administraciones Aeroportuarias sobre manifiestos de exportación” han sido fundamentales para guiar a los participantes a lo largo del proceso.

Una de las estrategias clave del programa ha sido la implementación de módulos de exportación en el régimen de zonas francas. Actualmente, 24 de los 34 parques de zonas francas a nivel nacional cuentan con estos módulos y están capacitados para trabajar con el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), representando el 70.58% del total de parques.

Las exportaciones a través del programa Exporta+ con D24H han experimentado un notable crecimiento. En un período relativamente corto, el valor FOB ha aumentado de US$ 4,896.62 millones a US$ 10,090.37 millones, con un incremento en la participación del programa del 39.1% al 80.6% de las exportaciones totales. La triplicación del número de empresas participantes en Exporta+ con D24H es un testimonio del compromiso de la República Dominicana con la facilitación del comercio y la mejora de su infraestructura logística. Este programa no solo beneficia a las empresas exportadoras, sino que también fortalece la posición del país como un actor clave en el comercio regional. Con iniciativas innovadoras y una colaboración sólida entre el sector público y privado, República Dominicana está en camino de convertirse en un hub logístico de clase mundial. Al final este es el primer paso para lograr exportar nuestra sociedad al mundo. Nuestra forma abierta, generosa de relacionarnos. Las naciones que se hacen grandes son las más abiertas no por comercio que entra sino por comercio que sale. Por gentes que ríen, por gente que aman. Eso somos los dominicanos. ¡Vamos!