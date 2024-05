No Vinicito

Quizás la idea de Vinicito de imitar a Chile con el voto obligatorio en la reforma constitucional que impulsará el presidente Luis Abinader con el total dominio del Congreso Nacional no tenga malas intenciones, pero frente a otras situaciones de mayor importancia en el país, esa propuesta no tiene sentido.

Nunca será más fácil tratar de solucionar un problema de decepción ciudadana, obligándola a algo que no quiere. Revise qué está haciendo usted mal y la clase política para hacer que una persona renuncie a su derecho de elegirlos.

¿Por qué no cambiar la Constitución y quitarles la inmunidad parlamentaria a los legisladores?; ¿por qué no cambiarla y obligar a que todo aquel que quiera ocupar un asiento en el Congreso Nacional deba tener al menos una maestría?; ¿por qué no rebajar el porcentaje para elegir a los diputados nacionales?

¿Por qué no cambiar la Ley 33-18 para reducir el dinero gastado en campaña?; ¿por qué no obligamos a los partidos a ir solos a las elecciones y si no alcanzan un 1% hacerlos desaparecer?