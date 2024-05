La gran ausente: La desigualdad

Pasó el huracán electoral de los partidos, pero la vida sigue igual para la gente. La desigualdad prácticamente no fue tema de campaña, y sin embargo es la principal fuente de injusticia social para la mayoría.

Desigualdad económica: después de las élites jactarse de un “crecimiento” superestrella en las riquezas nacionales (producidas por todos los dominicanos), los ingresos de una mayoría de ciudadanos permanecen indignos y no proporcionales con su productividad.

Desigualdad social: servicios públicos precarios, desamparo social de las instituciones e inequidad de las políticas públicas, hacen que la desigualdad originaria no se corrija. Al contrario, se fortalece.

Desigualdad política: no hay que extrañar que las cosas sigan igual. Los hijos de machepa no tienen cómo participar de las instancias de decisión pública, ordinariamente reservadas para élites privilegiadas y grupos de poder. Queda pendiente una reforma de la participación política de la gente en RD. Sin pueblo no puede existir democracia.