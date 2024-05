Cuando los años hayan vencido la memoria y apenas queden recuerdos difusos de los tiempos y las caricias; cuando se hayan perdido los nombres y los rostros más queridos; cuando las palabras ya no sean capaces de enumerar los hitos; cuando mi voz ya no pueda narrar nuestras historias; cuando la aldea se haya borrado para siempre; cuando los jardines y la siembra estén poblados de casas y de luces; cuando se hayan anulado canales y regadíos; cuando mis ojos se hayan cansado de llorar; cuando ya no quepan penas en mi corazón; cuando el olvido se adueñe de los nombres, de las calles y la nostalgia; cuando sea un heroísmo pronunciar perfectamente tu nombre; cuando caduquen aquellas instancias románticas donde nos amamos; cuando nada me lleve a ti y mi corazón se pueble de tristeza; cuando queden en blanco mis cabellos y mis días; cuando las tumbas de los nuestros sean ignoradas y sus nombres sepultados para siempre; cuando sean cenizas mis cartas y mis sueños; cuando nada sea nada y todo sea olvido, sé que Dios me dará la fortuna de volver a verte.