Atrapados en las tarjetas de crédito

Los estadounidenses han caído en una doble trampa: el endeudamiento descontrolado en las tarjetas de crédito y el bajo nivel de ahorros personales.

Una encuesta reciente de Debt.com, un sitio web que ofrece ayuda con diversos tipos de deuda, entre ellos las deudas de tarjetas de crédito y las deudas de préstamos estudiantiles, señala los “remordimientos” relacionados con las finanzas que sufren muchos norteamericanos.

En la lista de arrepentimientos financieros, en primer lugar está el gasto desmedido en tarjetas de crédito. Uno de cada cinco encuestados expresó que el uso excesivo de las tarjetas de crédito ha sido su decisión financiera más lamentable.

El volumen de endeudamiento con las tarjetas, en efecto, es alarmante. Más de la cuarta parte de los usuarios de tarjetas de crédito (el 26 por ciento) tiene una deuda entre $15.000 y $30.000, mientras el 15% por ciento debe entre $30.000 y $50.000.

En cuanto a los préstamos estudiantiles, el nivel de deuda también es inquietante. Estudiar en la universidad es muy costoso, y muchos jóvenes deben contraer deudas exorbitantes si no consiguen suficientes becas. Otros, sencillamente, se quedan sin posibilidades financieras de acceder a la educación superior. Según el sondeo de Debt.com, el 20 por ciento de los integrantes de la Generación Z (los nacidos entre finales de la década de 1990 y principios de los 2000) piensa que contrajo demasiadas deudas para ir a la universidad. El 11 por ciento de la Generación del Milenio (los nacidos entre 1981 y 1996) piensa lo mismo.

El panorama del endeudamiento en Estados Unidos es aún más preocupante cuando se observa que, según una encuesta de GOBankingRates, un sitio web de finanzas personales y banca minorista, realizada en noviembre de 2023, casi la mitad de los estadounidenses tienen 500 dólares o menos en sus cuentas de ahorro, mientras en las cuentas corrientes, el 60 por ciento indicó que tiene 500 dólares o menos. El bajo nivel de ahorros deja a muchas personas muy vulnerables ante gastos inesperados. El uso irresponsable de las tarjetas de crédito puede llevar a un ciclo interminable de endeudamiento. La facilidad con la que se pueden realizar compras sin dinero en efectivo puede llevar a una falsa sensación de riqueza, mientras que la realidad del pago mensual se convierte en una carga aplastante. Lo que inicialmente parecía una compra sin complicaciones, puede convertirse rápidamente en una deuda abrumadora con intereses que se acumulan mes tras mes. La situación se agrava aún más cuando se considera que muchas personas no están completamente informadas sobre los términos y condiciones de sus tarjetas de crédito. Las tasas de interés variables, las tarifas ocultas y los cargos por pagos atrasados pueden aumentar significativamente el monto total adeudado, atrapando a los consumidores en una espiral descendente de deuda. Las estadísticas del uso de las tarjetas de crédito no solo reflejan un extendido problema financiero: también constituyen síntomas de una cultura que promueve el consumo excesivo sin considerar las consecuencias a largo plazo. Cierto: las tarjetas de crédito son una herramienta muy conveniente para obtener de inmediato las cosas materiales que necesitamos y también las que el modo de vida y la publicidad promueven sin cesar. Sin embargo, detrás de la aparente comodidad y flexibilidad que las tarjetas ofrecen, está el peligro del endeudamiento descontrolado. Los expertos recomiendan limitar el uso excesivo de las tarjetas de crédito y fomentar una cultura de responsabilidad financiera. Esa responsabilidad conlleva que las personas no solo administren su dinero de manera efectiva, sino también que evalúen las necesidades reales frente a los deseos. En otras palabras, comprar solamente lo que verdaderamente nos haga falta, evitando salirnos de nuestros límites financieros.