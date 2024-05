Encuestas dan favorito para ganar el 19 a Luis Abinader

Con la mesa electoral servida, buen ánimo de los ciudadanos, en una de las elecciones hasta hoy más pacíficas de la historia, las encuestas en sentido general dan como favorito al presidente Abinader por amplio margen, quien ha prometido que serán libres, transparentes y justas.

Abinader ha anticipado que no se repostulará nuevamente en el 2028 y que llamará a los participantes que pierdan la elección a que colaboren con el nuevo gobierno, que se inaugurará el próximo 16 de agosto hasta la misma fecha del 2028.

Las encuestas que se han publicado en los últimos días promedian entre ellas que el gobernante ganará con un mínimo de 60 por ciento sobre los contendores más destacados, Leonel Fernández, tres veces presidente, por la Fuerza del Pueblo (FP) y Abel Martínez, ex alcalde de Santiago por el PLD.

El doctor Fernández y Martínez, ignorando el peso que pudieran tener entre los electores las encuestas, decían hasta ayer que ganarían los comicios y que los mismos podrían definirse en una segunda vuelta. En las elecciones serán elegidos senadores, diputados y diputados del exterior.

Por primera vez un presidente aceptó debatir las propuestas con los aspirantes presidenciales de los otros partidos, lo que elevó la discusión en un cara a cara histórico que según las encuestas fue ganado por el incumbente, en segundo lugar, por el doctor Fernández y en tercer lugar por Martínez.

Como dije en anteriores análisis, mucho antes de que Abinader decidiera postularse, él sería un candidato imbatible, por su obra de gobierno que comenzó en agosto del 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, por su liderazgo político y capacidad de maniobra como llavero del presupuesto.

Abinader parece tener el visto bueno de factores internos y externos, como de los Estados Unidos, cuyo gobierno se hizo representar muy bien en una recepción dada por la embajadora dominicana en Washington, DC, Sonia Guzmán, con motivo del 140 aniversario de las relaciones RD-USA.

El gobierno de Abinader parece haber pasado por alto la reciente queja del gobierno norteamericano que en su momento tildó de “agresivo e infundado”, la queja sobre abusos, arrestos arbitrarios, discriminación racial y “grave corrupción gubernamental”, en el caso de ciudadanos haitianos expulsados del territorio dominicano.

Encuestas favorecen

Las encuestas favorecen al presidente Abinader de manera muy amplia. ABC Marketing dijo que Abinader ganaría con 64,8% frente a Leonel Fernández que obtendría 18,7% y Abel Martínez, con 8,6. Panorama reveló que Abinader alcanzaría un 68,3%; Leonel, 23,3% y Martínez 06,5%.

Greenberg-Diario Libre divulgó que Abinader ganaría con 58,3%, Fernández alcanzaría 25% y Martínez, 13%. Mark Penn, 57% Abinader, 24% Leonel y 12% Martínez. RD Elige, 64% Abinader, 19,1% Leonel y 10,8 Martínez. ACD Media, 61,4% Abinader, 19,1% Fernández y 10,8% Martínez. La ACD Media anticipó que Abinader ganaría con 61,4%, Leonel 23,1% y Martínez 10,8%; Markestrategia, 70,3% Abinader, 19,1% Fernández y 07,3% Abel. Centro Económico del Cibao dijo que Abinader lidera las preferencias con 66,5%, Leonel, 19,4% y Abel, 8,3. Gallup-RCC Media mostró a Abinader con 60%; Leonel 24,6 y Abel 8.3%. El promedio sobrepasa para Abinader el 65%.

Quizás por el amplio margen de la aprobación de los electores, el gobierno no hizo caso a la sugerencia del secretario ejecutivo de la Comisión Vida del Episcopado Dominicano, padre Manuel Ruiz, que aconseja a los católicos votar por los candidatos al Congreso que están a favor de la “vida y los valores”.

La revelación quiso ser corregida posteriormente diciendo que se trataba de un borrador. Anteriormente en vísperas de las elecciones de 1962, la jerarquía católica de la época se opuso abiertamente a la elección del candidato Juan Bosch, del Partido Revolucionario Dominicano, PRD.

Tras la elección abrumadora del político, la jerarquía lanzó una campaña nacional con las llamadas manifestaciones de reafirmación cristiana. La Iglesia se opuso a muerte al gobierno de Bosch y a sus propuestas constitucionales, entre ellas la educación laica que patrocinó el educador Hostos.

Entre los que apoya la jerarquía para su elección al Senado está Omar Fernández, hijo de Leonel Fernández y candidato a senador por la capital, cuyas posturas de rechazo a las tres causales sobre el aborto, se alinean con las expuestas por los católicos durante los debates congresuales sobre ese tema.

Abinader recibe premio

El presidente viajó a la capital norteamericana el miércoles para recibir el premio Chairman`s Award for Leadership in the Americas, otorgado por el Consejo sobre las Américas, durante la 54 Conferencia sobre las Américas, que se celebró en la capital de los Estados Unidos. Recordó en la ocasión que en 1978 comenzó en la RD la ola de democratización de América Latina, con la elección del presidente Guzmán, padre de la actual embajadora Sonia Guzmán. Aunque no lo mencionó como tal, la historia recuerda la postura de USA para que se aceptara ese triunfo contra la reticencia del gobierno de Balaguer.

Paradójicamente, Abinader tiene ahora pleno apoyo del partido de Balaguer, Reformista Social Cristiano, PRSC y de sus diversas tendencias. Con el respaldo de más de 20 partidos, el presidente cuenta con un rosario de grupos adherentes. En la provincia Independencia, dos candidatos al Senado que lo respaldan. Como quiera gana.

El respaldo implícito de los Estados Unidos a la reelección de Abinader podría partir de dos razones: la autorización constitucional para un segundo mandato como se estila en los Estados Unidos y la realidad de que, excepto la RD, los países cercanos del Caribe como Cuba, Haití y Venezuela están mal.

Desde el punto de vista norteamericano podría ser muy importante cuidar a una especie de “joyita” frente a la situación de los tres países, el más cercano de los cuales está completamente “desgranado” y cuyo descalabro ha motivado la intervención armada de una fuerza pacificadora. En su visita de ida y vuelta a la capital norteamericana, Abinader aprovechó para reunirse con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, a fin de imponerlo de un plan de movilidad que tiene su gobierno, para lo cual requeriría de un préstamo de US$2,700 millones. Se trata de un plan llamado Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo entre cuyas partes está un programa para el drenaje de la ciudad capital y su alcantarillado sanitario, un dolor de cabeza muy grande cuando ocurren torrenciales aguaceros como en los últimos tiempos.

El Banco Mundial ha mirado con interés la estabilidad de la economía dominicana. En un portal sobre América Latina dijo que está comprometido con la República Dominicana para trabajar en cerrar brechas e impulsar un crecimiento balanceado sin dejar a nadie atrás.