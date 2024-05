Es esa delincuencia, señores

Una de las tendencias claves del periodismo, en los últimos tiempos, es el periodismo de datos, ese que hurga en las estadísticas, en los números, para darnos perspectivas diferentes de los problemas de la sociedad, con los datos tenemos la explicación de uno de los fenómenos actuales, a

En la conversación política de cara a las elecciones del 19 de mayo, el tema de la delincuencia ha estado presente a lo largo de todo el proceso.

Todas las encuestas lo reflejan como el principal factor de preocupación de la población, incluso las de esta semana en la que se han sumado las de Greemberg para Diario Libre y la de Mark Penn, para el Grupo SIN, que por cierto, dan, ambas ganador a Abinader, pero con menos del sesenta por ciento que le atribuyen otras firmas.

Desde el Gobierno se ha insistido desde el principio en mostrar unas cifras de homicidios por 100 mil habitantes, para decirnos que hemos mejorado, uno de los indicadores, ciertamente, para medir el tema delincuencia, pero no el único pero la gente sigue percibiendo la delincuencia como un problema mayor..

Aquí, no hemos tenido la epidemia homicida que han experimentado naciones, como Colombia, en el cenit de las luchas contra la guerrilla y el narco, El Salvador, Guatemala y otros países de la región..

Tampoco la del Nueva York de los 80 que creó el ambiente para que Rudolf Guiliani saltara a la fama como alcalde que enfrentó el crimen y la delincuencia en la Gran Manzana.

Ha hecho falta, como con frecuencia ocurre, un simple trabajo de periodismo de datos, para ponernos las cosas en perspectiva, Ramon Cruz Benzan, en un reportaje publicado por el Listin Diario, el lunes que dice que: “Robo fue el delito más frecuente en el primer trimestres de 2024”, es el bombillo que nos da la explicación de lo que pasa.

De enero a marzo se han sometido 5,363 casos por robo calificado o agravado, equivalente al 13.47, seguido del alarmante número de 5,308 casos por violencia intrafamiliar, los números del 2023, no son diferentes, un total de 27, 630 27, sometimientos para un 16.7 por ciento de los casos.

He ahí la cuestión, es esa la causa por la que la gente esta alarmada, es el motorista que roban y a veces matan, para quitarle su motocicleta, es el ama de casa que le arrebatan la cartera llegando a su casa, el joven al que despojan a punta de pistola de su celular, la muchacha que al cruzar la calle le quitan la cartera donde está el dinero de pagar una sonografia, por su embarazo reciente, el envejeciente al que le quitan el dinero de su pensión o de comprar los medicamentos para la hipertensión, el hombre al que le arrebatan un guillo o una cadena, el asalto frecuente a las ubicuas bancas de loterias, etc., etc.

A menos que aparezca un tema explosivo o que la oposición pueda explotar o que puedan crear una versión criolla del famoso “Daisy’s spot” o un inesperado lanzamiento rompiente que cambie las perspectivas en el último out, todo parece apuntar a una cómoda reelección del presidente, el mismo que dijo que le llevaran el video donde decía que no buscaría un segundo mandato.

El Gobierno y el PRM, deberían tomar nota de que esa es la delincuencia que tiene en ascuas a la gente, esa es la delincuencia que hay que enfrentar, señores, antes de que sea tarde.