Recuerdo el titulo de un libro que aunque no lo he leído, siempre me ha llamado la atención, es un libro de Neruda que lleva como título: Confieso que he vivido.

La verdad es que en la caminata por la vida, cuando estás consciente de que respiras y que llevas un rumbo definido, puedes darte cuenta de las luchas, las batallas, quienes son tus aliados y también tus enemigos. También puedes ver las piedras en el camino, las barreras a vencer, los obstáculos que intentan detener tu camino franco hacia la luz. Es un camino de toda la vida.

En esa búsqueda de la verdad, de acercarnos a la luz, a lo correcto, a los principios eternos que dan forma a todo lo que existe, vamos acumulando experiencias personales, que al pasar del tiempo entonces, podemos abstraídos mirar y reflexionar sobre ellas.

De esa búsqueda, esas experiencias y esa reflexión, surge nuestra propuesta: Los Chamanes del Evangelio.

Y créanme que esto que empiezo a revelarles, no intenta convertirme en un nuevo Saulo de Tarso ni en un Julián de Los Palotes, para que se escuche la voz del Todopoderoso preguntar: Saulo, Saulo, ¿porque me persigues?.

Sin embargo la gente en su codicia (ministros) y en su afán por hacer crecer sus congregaciones, cruzan una línea muy fina, que por auto respeto un heraldo del evangelio, nunca debe cruzar y es aprovechar las debilidades humanas: manipulando emociones, creando ficción y hasta esclavizando por un tiempo muchas veces largo, a los nuevos fans de sus ministerios. El poder centrado y eterno del Todopoderoso en sus tres reconocidas personas no está en juego en esta reflexión. Es indudable la diferencia que existe cuando dejamos el control del timón de nuestras vidas al Espíritu Santo y cuando nos guiamos por los principios y la cultura del reino.

He visto con mis ojos en esa búsqueda de la luz, la verdad, el camino y la paz, manipulaciones de todo tipo, algunas de las cuales son muy típicas en algunas denominaciones que se autodenominan cristianas, pero donde al parecer reina el mismo espíritu de Jezabel en el corazón de sus ministros.

La misma distancia que existe entre un demonio y la luz, se ve reflejado en las manipulaciones que algunos lobos disfrazados de ovejas y de ángeles de luz llevan a cabo, y que lucen ser mas practicas de hechicerías en la misma iglesia, ejercida por los Chamanes del Evangelio.

Sé que este es un tema espinoso, que estas palabras son duras, y que no faltaran dedos índices que me señalen por estos comentarios, o cuestionen la autoridad de este escrito.

Pero quisiera primero contarles un evento que no se me olvida y que reforzó esa fe y ese poder indiscutible que tiene el Espíritu Santo y los resultados palpables que como dice el mismo Daniel: El puede cambiar los tiempos y las edades.

Le hago esta historia larga de contar corta, para poder abordar los elementos que dieron pie a este escrito.

Esa tarde de un sábado recibí la visita de dos estudiantes de ingeniería industrial, que querían entender un ejercicio dado en clase y que mostraban interés en ampliar sus conocimientos sobre ese tema.

Al terminar la tarde uno de los estudiantes quiso orar por la familia, y luego oró especialmente por la pierna derecha de mi primogénito, quien tenía 14 días con un yeso por una fractura en el talón.

En los próximos tres días una inquietud se adueño de mi hijo quien no soportó más el yeso y se lo quitó con un cuchillo. Sin embargo le reclamé, no apoyar el pie, pues se lo quito antes de tiempo y debía hacer fisioterapia.

Esa misma mañana fuimos al ortopeda, indicó de inmediato una nueva radiografía, se hizo el procedimiento y le llevamos las dos radiografías, la que se uso para diagnosticar la fractura y colocar el yeso y la nueva luego de retirarlo.

Cuando el ortopeda vió ambas radiografías pudo distinguir de inmediato la primera, donde se refleja la fractura y correcta indicación del yeso. Sin embargo en la nueva radiografía no quedó rastro alguno de que ese hueso haya tenido una rotura, ni siquiera el cayo óseo que se forma de acuerdo a la ciencia médica como huella de soldadura.

¿Cuál fue la diferencia?, ¿Por qué la ciencia y la teoría no se pudo verificar en este caso?. La única diferencia fue la mano del Todopoderoso y la oración con fe que puede mucho.

Con este simple ejemplo me adelanto a dejar claro que cuando me refiero a los Chamanes del Evangelio, no me estoy refiriendo a la fe verdadera que brota de un corazón noble, como lo fue en el caso de este joven, que oro con fe por la pierna de mi hijo.

Me refiero a los que de una manera expresa, manipulan la conciencia de la gente, manipulan sus emociones y los convierten en siervos esclavos, no de Dios, sino de sus codicias y logros personales.

“Y hallareis la verdad y la verdad os hará libres. He venido a liberar a los presos a devolver la vista a los ciegos”.

Son palabras claras el Maestro, pero que al parecer resultan ser la antítesis de las practicas cual Chamanes de muchos ministros. Por eso abrazo las veces de Atalaya e intento seguir como siempre la verdad, para poder cumplir con la misión de Ser Ojos, Ser Voz y Ser Luz.

El sensacionalismo es una práctica muy atractiva que han adoptado los medios y más ahora con las redes sociales. Titulares atractivos, noticias falsas o fatales, cuerpos desnudos, crímenes atroces, victoria de la carne, anti valores y falsos líderes y maestros, se adueñan de los escenarios, de todos los escenarios y eso no excluye las iglesias.

Una práctica muy común utilizada por muchos Chamanes del Evangelio se lleva a cabo de forma natural, con algunas variantes aunque no percibidas por muchos, en el momento del llamado al altar.

Sé que algunos me leerán y pensarán que les persigo, otro anticristo o neo perseguidor de la iglesia, todos saben lo que hacen y no lo dirán cuando se les cuestione.

Cuando estamos en esa necesidad imperiosa de un milagro, de la mano de Dios para aliviarnos o resolver situaciones que humanamente no hemos podido resolver, ahí recordamos que Dios existe y nos volvemos más vulnerables a las manipulaciones que el Depredador Chaman aprovecha sin contemplación.

Casi siempre se dan combinaciones de carnada en estos temas. La misma música y coros repetitivos hacen las veces de mantra y provocan una relajación como si se tratara de un ejercicio de meditación trascendental.

En ese llamado al altar, se dan combinaciones donde un grupo sube cada vez, para dar la apariencia de aceptación y motivar a los verdaderamente nuevos a dar el paso. Como estrategia tal vez no está mal, pues al fin y al cabo, la persona toma su decisión por voluntad propia.

Luego, cuando se produce la oración por aquellos que se acercan, ocurren cosas que si no tuvieran explicación científica no tocáramos. Pues queda entonces en tela de juicio y escepticismo el evento, por la posibilidad manipulativa del ministro.

Me refiero a esos desmayos que muchas veces se ven, existe la alta posibilidad de que los mismos sean realmente provocados, por la pérdida de equilibrio inducida por el pastor, quien mueve la cabeza del creyente con sus manos, mientras tiene los ojos cerrados.

Se tiene tanta certeza de que se producirá una caída, que siempre detrás de la persona, no sé si victima de la manipulación o agraciada por la fuerza del Espíritu Santo, es esperada por otras, mientras cae para que no se golpee contra el piso.

Inducir al desmayo por la pérdida de equilibrio es un procedimiento médico conocido sin lugar a dudas por cardiólogos y otros médicos especialistas, quienes utilizan la técnica del Test Table para lograr ese mismo efecto, y realizar estudios mientras se ha inducido al desmayo.

Otras prácticas que he visto en estos procesos de búsqueda y créanme que los he vivido con los ojos abiertos, para que no me cuenten. Es por ejemplo provocar el vomito y aducir que lo que se vomita son demonios.

Créanme no hay nada que provoque más el vomito que el vomito de otros y cuando en un grupo todos realizan el mismo proceso, alguien comienza y se produce un efecto en cadena.

En esa oportunidad donde noté esta manipulación perversa, el grupo de los participantes ese sábado en un retiro de hombres, habían terminado de almorzar y fueron a descansar.

Una siesta incluso sugerida por el plan que se llevaría a cabo. Antes de pasar una media hora, y como una sorpresa, se invita a todo el grupo a pasar de nuevo al salón y se le entrega fundas, para que todos hagan el esfuerzo de vomitar, pues vomitarían demonios.

Óiganme, en medio de un proceso digestivo, interrumpirlo y someter a todos a un vomito inducido pues expulsarían demonios, eso es Satánico, improcedente y además, un abuso contra la salud de algunos, que podían reaccionar de forma muy distinta a esta invasión de privacidad.

Algo que también viví en estos procesos de búsqueda de la luz, pero que en su lugar encontré tinieblas, son los Chivatos del Evangelio.

Utilizar algo tan sagrado como una confesión para que la persona participante sea entregada a la policía nacional y sometida a la justicia.

Abrirse con impostores que en lugar de aliento sirven de traidores, siendo ellos mismos quienes denuncien o entreguen a la persona, no me parece ético por parte de un ministro.

Aunque quizás tampoco lo sería el convertirse en cómplice de la comisión de un delito, de un delincuente arrepentido.

Este último caso no se dio en esa experiencia vivida, pero si se sugirió abiertamente en alguna de las charlas del retiro.

En todos los casos, la manipulación de la gente es la clave, por eso la mayoría cuando se pasa los tres días en un retiro, vive en el tercer cielo, aunque cuando llega el día D, sencillamente regresa al infierno.

Hacer negocios, hacer crecer un ministerio con manipulaciones y encima de esto, no ser contribuyentes como los demás ciudadanos de la república, es algo que podría ser eventualmente regulado. Tal vez el tema de las manipulaciones sea algo difícil de controlar de forma objetiva, pero no deja de ser un reto en beneficio de la colectividad.