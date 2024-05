Las malas prácticas: Médicas y hospitalarias

Habíamos hablado un poco de las demandas que han recibido algunas clínicas y hospitales como consecuencia de alegatos de malas prácticas médicas, específicamente cuando hay hospitalizaciones.

Los casos están ahí, estos centros de salud han sido no solamente demandadas, sino también que los pacientes han ganado la demanda. Se trata de los casos de corazones unidos, una prestigiosa clínica por años, sino también en el hospital Ney Arias Lora y se suma la misma situación en una clínica de estética y la afamada CEDIMAT.

No sé por qué han coincidido todas estas demandas y todos estos fallos, todas estas sentencias prácticamente en el mismo tiempo, pero el colegio médico salió a protestar y sus representados.

Desde que el CMD vio lo que había ocurrido en el hospital Ney Arias Lora, dijo que era un precedente que era peligroso. No sé si ya el colegio médico estaba enterado de que habían otras demandas en proceso, pero coincidieron porque se han evacuado sentencias donde las demandas han progresado y el tribunal ha condenado a las clínicas que ya he mencionado al pago de sumas millonarias a pacientes.

De acuerdo a la información que pudimos recabar con personas cercanas a los temas, las demandas a clínicas siempre han existido y se han producido, pero que casi nunca se compartía la información a la prensa.

El grito que enunciaba el Colegio Medico implica el lado humano, que se debería tener y mostrar precisamente la clase médica a sus pacientes, cosa que se ha perdido grandemente, pues el proceso de gestionar la salud en el país se ha vuelto un negocio más, y los pacientes se han convertido más que en personas con dolencias a ser tratadas, en un numero de la seguridad social.

El proceso de volver a humanizar la atención medica, al parecer se ve retado con estas demandas, aunque también hay expresiones que lucen llamar la atención y preocupar a todos los actores del sistema, donde siempre pagan los platos rotos los pacientes. Este lema indicaba: Somos Médicos No criminales. Y claro esto vuelve a situar la parte humana como algo fundamental, en la relación medico paciente como siempre ha debido ser, aunque la situación existente desde hace mas de dos década es totalmente opuesta.

Por otro lado está la declaración hecha por la asociación de clínicas privadas del país, quienes al referirse al tema de las demandas, indicaban, que esto podría encarecer el servicio médico de las clínicas a los pacientes. Sobre el encarecimiento vale la pena tomarnos un momento para reflexionar, pero lo abordaremos un poco más adelante.

Mientras avanzamos con la óptica que veníamos dando a esta problemática. Donde hacemos énfasis a los protocolos que deben existir en todas las clínicas y hospitales para garantizar la salud y mitigar estos riesgos de contagio y malas prácticas médicas.

Junto al lema de la protesta del colegio médico, nos llamó la atención la frase que decía: no hacemos nada para dañar sus cuerpos. Y evidentemente estamos hablando de los actores clave del proceso de prestación del servicio, estamos hablando de los actores de la seguridad social: ARS, Clínicas, Centros Médicos, Hospitales, Laboratorios, estudios especiales, rayos X, donde el afiliado que es el número mágico y enriquecedor del sistema.

Ayer hablábamos de eso y de la importancia que tenía una cobertura real total para que el afiliado, que es el paciente que es el que paga, no siga pagando los platos rotos, sino que reciba un servicio adecuado y completo.

Esto no tiene nada que ver con estas prácticas, malas prácticas que pudieran existir: errores humanos que se pueden cometer, en los procesos médicos que se siguen en los consultorios, en las clínicas, en las hospitalizaciones.

Yo hice una lista de varios temas que se relacionan con esto. Por ejemplo está el tema básico de la contaminación por bacterias.

La cantidad de pacientes que visita un hospital o una clínica con una diversidad de enfermedades, infecciones de todo tipo y sobre todo, la afluencia de pacientes evidentemente incrementada de una manera geométrica, con la puesta en práctica de la ley de seguridad social y las ARS es palpable. Controlar todo este proceso ha hecho más importante la burocracia que implican estos controles, que la misma salud del paciente.

La cantidad de gente que no iba al médico era mayor. No se veía tanta gente en las clínicas y hospitales como se ve después de que esa ley entrara en vigencia. Evidentemente hay mucho más personas recibiendo algún servicio por el tema del seguro médico, aunque entendemos que la cobertura es muy pírrica. Pero para nada, algo, como dicen por ahí.

Con el tema de la contaminación, no solamente está la gente que va enferma a los hospitales hay muchas otras variables.

Usted tal vez recuerda, que con la crisis de la pandemia, era evidente que existía un riesgo altísimo para todo el mundo de contaminarse con el COVID, sobre todo al principio cuando no se tenía un tratamiento para eso. Era muchísimo mayor el riesgo y la gente prefería quedarse en su casa, y si iba a un hospital o a una clínica, lo hacía porque era eminentemente necesario, y para hacerlo se guiaba entonces de los patrones que se establecían, de los protocolos, que manitas limpias, que usar un cubre bocas y todo ese proceso que todo el mundo lo vivió aquí en el país.

Por eso también esa misma declaratoria de emergencia nacional, toques de queda, no trabajar sino desde su casa, evitar ir a los lugares públicos, se mantuvo activo por casi dos años.

Recuerdo que hubo un momento que las actividades deportivas prácticamente se redujeron a la participación de los equipos, en la pelota local no había público prácticamente el primer año, todo eso evitando una contaminación masiva.

Pero entonces además de las bacterias que pudieran tener las personas que van a los hospitales y a las clínicas con sus propios problemas, infecciones propias de todo tipo, incluyendo las que todo el mundo conoce, respiratorias, hay muchas más que son contagiosas y que podrían coexistir en todos los ambientes, pero más aún en los centros de salud.

Están las bacterias que pueden estar dentro de los ambientes ya hospitalarios. En la hospitalización una persona se puede contaminar de una bacteria.

Y de repente en un mismo ambiente una persona se contagia y otra no, porque la primera tiene alguna enfermedad donde sus defensas son muy bajas o tal vez es una persona diabética, propensa a contagiarse más fácilmente y la otra no se contagia pus sus defensas no están bajas.

Para poder determinar la causa del contagio se necesita realmente un peritaje de expertos y sobre esa base fundamentar cualquier tema que implique denuncias o demandas gananciosas por parte de un paciente, contra un medico o un centro de salud.

En una cirugía o luego de una cirugía también pueden producirse contagios. También en esos procesos donde la gente queda interna varios días y puede también contraer una bacteria en ese tiempo post-operatorio.

Pero también están las prácticas que más se critican en una cirugía, por ejemplo cuando un médico o un ayudante por cualquier razón deja dentro del cuerpo humano una herramienta o un material desechable usado, en la misma cirugía y que eso quede dentro, después que la persona la cierran, entonces viene el reflejo del problema, la reacción, la infección.

Yo conozco el caso de una persona que le pasó. Eso le ocurrió ya hace varios años a esa persona y murió, desarrolló una septicemia y no hubo forma y fue una mala práctica médica.

Cuando yo vi esto, que hoy se explota social y políticamente, estas demandas y estas cosas le comuniqué a un familiar. Mira esa amiga tuya que murió, le hubiese pasado eso ahora, y su familia hubiese podido hacer un reclamo, hubiese progresado porque parece ser que hay una ola creada en este sentido, y por eso hay tantas demandas que han resultado ser gananciosas para los pacientes.

Ojalá que estos casos, no impliquen la muerte de ninguno de ellos, porque sería una victoria pírrica. No hay nada que pueda compensar la vida de una persona.

Además de los olvidos está la contaminación humana, aunque se sabe que hay protocolos para esto y para mitigar estos riesgos y evitarlo.