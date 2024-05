Candidatura, estatura y estructura

La estatura es muy importante en una candidatura pero la estructura, que busca los votos, es absolutamente determinante. Joaquín Balaguer combinó estatura y estructura en su exitosa carrera política. Juan Bosch, y su inmensa estatura, nunca tuvo estructura.

Con su gran estatura, a Bosch le tomó 23 años construir una estructura mínima.

Bosch abandonó el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 1973 y construyó su Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El PLD ganó en 1996, usando la estructura de Balaguer, ya la estatura de Bosch estaba totalmente gastada.

Cuando Hipólito Mejía y Luis Abinader abandonaron el PRD y fundaron el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el 2014, se llevaron la estructura perredeísta. Miguel Vargas Maldonado retuvo la franquicia, sin ninguna estructura.

El PRM ganó en el 2020, seis años después de fundado, por su estructura política y la división del PLD. El ex presidente Leonel Fernández abandonó el PLD en el 2019, y fundó la Fuerza del Pueblo (FP). Su estatura no derrotará las estructuras del PLD y el PRM, en cinco años nunca logrará lo que Bosch no logró en 23.

La ex vicepresidenta, Margarita Cedeño, tenía muy buena estatura dentro del PLD, sin estructura, por eso perdió la convención.

Las elecciones enfrentan estructuras políticas, aunque el mesianismo reduccionista las reduzca a una competencia entre candidatos, aunque la política está llena de mentiras, algunas cosas nunca mienten.

Números elocuentes

Las próximas elecciones enfrentarán a las principales estructuras políticas del país, el PLD y el PRM. En 51 años, el PLD ganó cinco elecciones. En nueve años PRM ganó una elección por la división del PLD, con muchos votos leonelistas que ahora votarán por Leonel.

El candidato de menor estatura, Abel Martínez, tiene a su servicio la estructura política más antigua, fuerte y experimentada del país, el PLD.

Los fríos números de las últimas cinco elecciones son muy elocuentes.

En el 2004, el PLD sacó 2.0 millones, el PRD 1.2 millón; en el 2008, el PLD aumentó a 2.2 millones y el PRD bajó a 1.6 millones.

En el 2012, el PLD aumentó a 2.3 millones y el PRD a 2.1 millones. Después de la división del PRD, en el 2016 el PLD subió a 2.8 millones y el PRM bajó a 1.6 millón.

En el 2020, con la división del PLD, el PRM recuperó los 2.1 millón del 2012 y el PLD-FP combinados, perdieron 1.3 millón, bajaron a 1.6 millón.

Si peledeístas y fupistas votan por sus respectivos partidos, y entre ambos recuperan 700 mil del 1.3 millón que perdieron, el PRM no ganará en primera vuelta.

Con las expectativas irreales del 70% de preferencias, como músculos de peloteros con esteroides, sería un golpe tan desmoralizante, que Abinader perdería la reelección.