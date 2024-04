La senaduría del Distrito y Fuenteovejuna

Ajuzgar por la mayoría de las encuestas, lo de mayo será un “clavo pasao” para Abinader; y no sólo para él, también para muchos candidatos a senadores y diputados del PRM. No así en plazas donde el liderazgo local de candidatos de la oposición es superior a las estructuras del gobierno, y, sobre todo, no así en la senaduría del Distrito Nacional, donde se ha concentrado todo el fragor de la campaña.

En efecto, parecería que en el Distrito es donde chocan las placas tectónicas partidarias; el lugar en el que frente a la propuesta opositora representada por un Omar Fernández (FP) en coalición con los partidos de “Alianza Rescate R.D.” (PLD y PRD), el gobierno ha decidido emplearse a fondo y apostarlo todo en un “doble o nada”.

La candidatura de Guillermo Moreno fue una decisión personal del presidente y sus razones habrá tenido para hacerlo… la vieja confiable de que los números no le daban a Faride ya no es creíble, en razón de que todo el esfuerzo hecho para levantar a Moreno habría sido menor de haberse empleado con la actual senadora. Así las cosas, ungido como candidato, Guillermo ha tenido que correr tarde y rápido… pero no sólo.

Y es que Omar venía calentando el brazo desde julio de 2023 –designado candidato de la alianza en noviembre–, no así Guillermo, que todavía a finales de año se manejaba detrás del velo de los rumores, hasta el 9 de enero, cuando es asumido como tal por un PRM que lo proclamó el 14, con tres meses de atraso frente a su contendor opositor, favorito en todas las encuestas.

Desde entonces, el trabajo de carpintería a lo interno del PRM ha sido fino y delicado y Abinader no sólo ha logrado los apoyos y endosos necesarios, sino la colaboración entusiasta y decidida de todo el que aspire a algo a partir del 24, estableciéndose una dinámica competitiva de sumatoria de adherencias del liderazgo del partido, en una capital donde la mayoría de ese liderazgo hace vida política en ella, y ostenta posiciones de poder en el gobierno y en la nomenclatura perremeísta. Desde sus secretarías general, de finanzas, de organización, hasta las instancias distritales, toda la plana mayor del partido ha dicho presente en una candidatura que parecía que no caminaría sola, pero que al ser cargada entre todos, avanza veloz moviéndose sobre el engranaje partidario.

Como siempre, la estructura y el compromiso definirá la dinámica electoral y el 15.9% de la FP en febrero (y el sepulcral silencio del PLD en torno a Omar) es cuatriplicado por el 62% del PRM. Las encuestas de marzo 8 (SONDEOS) y abril 14 (LUPA RESEARCH) mantenían la ventaja de Omar (63%/31%) pero en declive (52%/36%) y ya en abril 21, DATINCORP proyecta a Guillermo ganador (54%/40%). A 26 días de las elecciones toca acelerar el paso, y quien tenga más espíritu de cuerpo, partido y resistencia, llegará de primero.