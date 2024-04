Primer Tiro

Aunque el cura ya no cree que es ateo, ni el alcalde que es comunista, el maestro debe cuidarse de que la sociedad piense que es anarquista, para lo cual solo debe no dejarse utilizar como instrumento para la creación del caos, el desorden, y sobre todo, del altísimo costo que genera la paralización de la docencia. Aunque sabe que ya no es necesario enseñar toreando un sueldo, es muy conveniente ayudarlo a entender que el que recibe es el mejor de los mejores entre todos los que se pagan a los trabajadores dominicanos, con lo cual se ha logrado que la profesión que tiene como vocación la indomable pasión por enseñar produzca niveles de vida superior, o por lo menos igual, a la que tienen quienes ejercen los demás oficios. La primera demostración, fehaciente y contundente, de que el salario docente es el más decente, se obtiene cuando el mismo se compara con el promedio de sus pares en las demás categorías ocupacionales, tanto del sector público como del sector privado.

Segundo Tiro

En el 2022, el salario nominal promedio de un docente del nivel primario fue de RD$ 63,329.2. En ese mismo año, los trabajadores del sector público agrupados en la categoría de mas alto salario (decil 10) recibieron un salario promedio de RD$ 58,880.1. Lo anterior significa que ese docente percibió un salario tan decente que representó un excedente de 7.55% con respecto al mejor salario del sector público, y cuando la medición se hace con respecto al que perciben los profesionales e intelectuales del sector privado, el excedente del decente salario docente del 2022 asciende a 5.24%. Cuando el ejercicio anterior se repite para el salario promedio del nivel secundario, los resultados son los mismos, y los datos preliminares del 2023 sugieren el excedente se hizo más decente. La segunda demostración del excedente del salario docente se obtiene cuando el mismo se mide a nivel internacional en términos de ingresos perca pita, lo cual arroja que un docente nacional con diez años de experiencia tiene un salario equivalente a 1.46 ingresos perca pita, mientras que, en los países de la OCDE, el mismo es de 1.15 Ingresos perca pita.

Tercer Tiro

La tercera demostración del crecimiento del salario docente se revela en la participación de las remuneraciones en las principales métricas del gasto público en la función educativa. La nómina docente representa el 83.6% del total del gasto en remuneraciones del Ministerio de Educación, el 46.4% del total de sus gastos corrientes, y 43.4% del total de gastos de todo el Ministerio. En todo el mundo el salario docente representa el 21.6% del gasto educativo total, en los países de la OCDE y Latinoamérica representa el 22.1% y el 19.6, respectivamente, mientras que en Republica Dominicana dicha valor asciende a 55.8%. En ninguna de las cifras hasta aquí presentadas se ha tomado en cuenta los aportes extraordinarios al plan y al fondo de pensiones y al seguro de salud de los docentes, cuyo monto total asciende a RD$ 21,727.9 millones, y que debe ser sumado a la nomina docente. Las cifras anteriores sobre el excedente del decente salario docente deberían ser suficientes para que el maestro no permita que la sociedad pague el indecente costo de la paralización.