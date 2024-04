Leonel se arriesga a la carcajada nacional al competir con LA Semanal

El presidente Abinader está aferrado al crecimiento económico y al manejo que hace el Banco Central de la economía al proponer a los electores que lo reelijan frente a las opciones del ex presidente Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y Abel Martínez, del Partido Liberación Dominicana, PLD.

Abinader tiene mucho que ofrecer para los cuatro años venideros 2024-2028, pero la mejoría de la economía y con ello las inversiones en las industrias y el turismo, son los enfoques con los que quiere convencer a los electores, mientras las encuestas lo consideran el favorito en las preferencias.

Cuando pronunció su mensaje de rendición de cuentas en el pasado febrero, Abinader dijo que la dominicana ascendería hasta el lugar séptimo entre las economías de América Latina y el Caribe. Pese a medidas restrictivas para controlar la inflación, la misma se mantendrá dentro del rango meta. Para el presente año se prevé un crecimiento alrededor del 5%.

A principios de marzo, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu dijo que el país proyecta un crecimiento económico entre 5 y 5.5% para el cursante año. Ha habido una recuperación impulsada por la construcción, la manufactura y el comercio.

“Desde el segundo semestre del año 2023, la economía ha mantenido un proceso de recuperación, impulsada por el repunte de la construcción, así como por un mejor desempeño de la manufactura y el comercio”, precisó el gobernador Valdez durante una reunión con el consejo de la Empresa Privada, CONEP.

El Banco Mundial estima que la República Dominicana tendrá un crecimiento superior al 5% en 2024 tras cerrar el año 2023 con un crecimiento de 2.5%. Se trata de uno de los porcentajes más elevados de todos los proyectados para cada país de América Latina y el Caribe, según el organismo.

La República Dominicana aparece en el ranking de los mejores lugares del mundo para hacer negocios, elaborado por el centro de análisis Economist Intelligence UNIT (EIU). Dice que RD es uno de los países “políticamente más estables de Latinoamérica”. Tal afirmación es de Nicolás Saldías, economista senior del EIU para América Latina. El reporte aparece en BBC Mundo esta semana.

Leonel: de tripas corazón

El candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, el de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, y del PRD, Miguel Vargas Maldonado, que conforman la alianza “Rescate RD”, pidieron el fin de semana a la Organización de Estados Americanos, OEA, una “urgente” presencia en RD para que sea garante de las elecciones del 19 de mayo.

Leonel Fernández quiere ahora volver al poder y desbancar al presidente en ejercicio, Luis Abinader, a quien la Constitución del país le autoriza a una nueva postulación.ARCHIVO/LD

Los denunciantes dijeron que “en adición al uso y abuso de los recursos públicos”, hay otro aspecto de singular importancia, y es la presencia en el certamen electoral de recursos ilícitos, tanto de origen estatal como los provenientes del narcotráfico. No se dice si los comisionados aportaron pruebas.

El ex presidente anunció el jueves que presentará cada semana a partir del lunes 15 del presente mes su propia semanal donde conversará con la prensa “sobre los problemas que sufren” y compartirá con la prensa las soluciones que tiene para traer el progreso a la República Dominicana. Será a las 11:00 am en el hotel Embassy Suites by Hilton.

La Semanal del presidente Abinader, que ha tenido una vasta repercusión en los medios de comunicación y buena concurrencia en uno de los salones del Palacio Nacional todos los lunes, tendrá su competencia con el programa del ex presidente. El doctor Fernández se arriesga a la carcajada nacional al competir a pocas semanas de las elecciones con un programa presidencial que se abrió el 28 de agosto de 2023. Está haciendo de tripas corazón.

El infortunio de la misión radicó en que el consejo de la OEA estaba reunido para el tema de emergencia del asalto por fuerzas policiales de Ecuador a la embajada de México en Quito para remover al ex vicepresidente ecuatoriano. Quizás por ello el secretario general Almagro no pudo recibir a la comisión.

El gusto por la reelección

La reelección, que era un tema malo cuando el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, la enarboló contra las pretensiones de Balaguer en 1970, 1978 y más, es ahora de aceptación general, según dicen las encuestas que colocan al presidente Abinader como seguro ganador de las elecciones de mayo.

Aunque causaba repulsa para los opositores del viejo caudillo, el doctor Fernández se agarró de ella al igual que Danilo Medina. Los dos reeleccionistas en su tiempo, duraron cada uno dos períodos y ambos querían más, aunque las circunstancias no se lo permitieron.

Fernández quiere ahora volver al poder y desbancar al presidente en ejercicio, Luis Abinader, a quien la Constitución del país le autoriza a una nueva postulación. Con la modalidad dominicana por una reelección, República Dominicana ha seguido la costumbre de Estados Unidos.

Tanto como los logros de Abinader en casi tres años de su primer mandato, lo que más le ayuda en lo político para que tenga tan alto grado de aceptación, es que la percepción sobre la reelección ha cambiado y, además, que la figura principal entre sus retadores fue tres veces presidente y ama la reelección.

En mis análisis desde el primer día que se dijo que el ex presidente Fernández quería volver a postularse, fue la pregunta de qué haría por el país en un cuarto gobierno. Recientemente ante foros empresariales, el ex presidente ha formulado algunas propuestas que emprendería si ganara los comicios.

En Estados Unidos el actual presidente, Joe Biden está en campaña desde el primer año de su actual mandato. Él no ha tenido vergüenza sobre el tema y Donald Trump, quien perdió las elecciones en las que ganó el presente mandatario, quiere también ganar las elecciones de noviembre pese a todos sus problemas.

El presidente de Argentina, Javier Milei, un libertario, dijo el miércoles en Paraguay “que podría llegar a estar ocho años, si la gente quisiera”. Milei también tiene muchos problemas sobre todo con los trabajadores y sus sindicatos debido a las drásticas medidas para ajustar la economía a su manera.

Pese a estar en una situación indeseable tras ordenar a la Policía asaltar la embajada de México en Quito para remover de su asilo al ex vicepresidente, Jorge Glas, el presidente Daniel Noboa, piensa que al término de su mandato en 2025 buscará la reelección. Noboa afronta una condena mundial.

Se diría, como pregunta, qué tan grande es el encanto que tiene la reelección para que, uno por uno los presidentes que pueden hacerlo recurran a mantenerse en el poder. Abinader cree que todavía le falta mucho por hacer con ayuda de buenos pronósticos para la economía porque y la gente cree en él, según las encuestas.

En su reciente presentación ante la Cámara Americana de Comercio, AMCHARD, antes de ponerle fin al almuerzo tras el discurso del presidente Abinader, el presidente del organismo, Edwin de los Santos, confesó cándida y de manera risueña su comprensión por la reelección, porque él mismo aspira reelegirse.