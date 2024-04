Reelección entre 7 palabras y narco diputados

Algo está cambiando que la Iglesia Católica y la prensa difunden cosas como el Sermón de las 7 Palabras y la condena en Estados Unidos a 16 años de prisión por narcotráfico a un miembro de la Comisión Política del PRM.

En estos días al gobierno se le han destapado fuegos que tenía bajo control o que ya no puede ocultar como la denuncia del deterioro de los servicios públicos, la incontrolable y continua alza en el costo de la vida, la inseguridad, la falta de inversión pública el retroceso de la economía nacional y los préstamos para nada.

El actual es un gobierno que no cumple sus promesas, que vive del engaño, que compra seguidores con el dinero del presupuesto, que inaugura obras por etapas para camuflar su incapacidad mientras derrocha miles de millones de pesos en publicidad para ocultar cuatro años desperdiciados.

La Iglesia Católica retó al presidente Luis Abinader a que dijera si está satisfecho con su ejercicio presidencial y calla; y el pueblo le pide que explique donde han ido a parar los miles de millones tomados en préstamos y calla.

También se le pregunta al presidente de la República por qué el PRM tiene tantos narcotraficantes en su nómina, algunos con rango de congresistas, y que, aunque son condenados por admitir su condición de narcotraficantes, siguen con cargos de dirección en el partido y el presidente calla.

Se le pregunta al presidente por qué razón no traduce a la justicia a sus compañeros que incurren en delitos; que explique la suerte del fideicomiso policial; que nos diga cuando hará la reforma policial o por qué no hace el plan de seguridad pública, o por qué no terminó la cárcel de Las Parras mientras mueren hacinados como en campos de concentración nazi los presos de La Victoria, pero guarda silencio.

¿Por qué el consumo de drogas aumenta exponencialmente pero no atrapan los capos? ¿por qué la frontera es un teatro de títeres con el inconcluso muro que no llega siquiera a empalizada? ¿por qué se ha multiplicado el costo de la empequeñecida circunvalación de Baní que sería inaugurada hace dos años y con suerte ahora sería en el 2015? Pero el presidente Abinader guarda silencio.

La lista de obras iniciadas, prometidas y sin terminar es larga.

Con los cambios que se perciben quizá ahora haya periodistas en el sainete palaciego de los lunes para que sea un escenario de respuestas y hasta es posible que sepamos la razón por la que hay tantos narco diputados en el PRM.

Hasta es posible que la Procuraduría divulgue los bienes incautados al confeso narcotraficante y dirigente del PRM, Miguel Gutiérrez y a quienes él y Yamil Abreu delataron como cómplices al suscribir su acuerdo con la justicia norteamericana. Esto se va a saber, pero la prensa dominicana puede volver a su rol de informar primicias y preguntar si la reelección está afectada por el Sermón de las 7 Palabras y la condena a narcotraficantes del PRM.