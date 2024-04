La frase que encabeza estas Expresiones se las tomo prestada al buen amigo y excelente narrador de beisbol Franklin Mirabal. El la usa cuando un bateador es sorprendido por el lanzador y le pasa un strike, preferiblemente el número tres para poncharlo. Como buen liceísta, él se lo goza cuando el ponche es de un lanzador de los Tigres a un bateador contrario. Lamentablemente yo no puedo gozar esa frase en esta oportunidad.

El buen amigo y colega periodista de Barahona, Benny Rodriguez, me dijo la frase en tono MEDIO BURLON. Estábamos comentando lo que sucedió con el ¿INAUGURADO? proyecto Monte Grande. Repasamos lo que ha pasado desde aquel 25 de enero hasta hoy. Mucha gente confusa. Hay quienes creen que la obra funciona a toda capacidad y contribuye al desarrollo agrícola, turístico, energético y social de la región Enriquillo. Nosotros hemos dicho que no es así. Lo inaugurado no fue Monte Grande, lo he dicho en otras ocasiones. Se concluyó el muro, se canalizó el agua del rio Yaque del Sur y se comenzó a llenar el embalse, NADA MAS. Las propias autoridades, en el acto del 25 de enero, informaron que la obra no estaba concluida. Allí, prometieron convocar a licitación de las obras complementarias. Se haría a mediados de este año. Hemos insistido en que ese proyecto, sin canales, sin conexión para el acueducto regional, sin los aditamentos para la hidroeléctrica, sin las tierras para los agricultores, no haría el gran aporte que esperamos. Fue en ese momento que el amigo Beny me dijo: siento que nos engañaron COMO A UN NIÑO CHIQUITIIIICO. Eso motivó estas Expresiones. El como yo, antes y después de la ¿inauguración? Hemos tratado de hacer entender que no nos han entregado a los suroestanos una obra para saldar la deuda contraída con la región. Que el Metro del Sur, como lo hemos bautizado, deseamos que no se quede por mitad y que las autoridades no dejen que ese embalse inaugurado se convierte en un elefante blanco o solo un criadero de tilapias, sino que cumplan la promesa de licitar las obras complementarias faltantes, para que MONTE GRANDE contribuya con el arranque definitivo del desarrollo de la región Enriquillo.