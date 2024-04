No se meta en lo que no le importa

Es costumbre opinar sobre la punta del iceberg sin mirar su témpano.

Creo que casi, como ley patria, el dominicano es un ser social, pero a veces, solo a veces, esto llega a ser molesto. Y se hacen algunos comentarios e intromisiones que no están para nada bien.

El teleférico, medio donde usualmente me traslado, permite escuchar historias, porque también están los que se prestan para hablar de su vida, sin saber quiénes los escuchan, cosa que yo como buena oyente, aproveché.

La conversación se desarrollaba entre una señora y un caballero, último que más que nada fungía como receptor del relato de quejas y penurias que le refería la dama sobre situaciones familiares que la afectaban en ese momento, mientras al parecer volvían cada uno de sus puestos de trabajo hacia sus respectivas casas, ya pasaban las 8:00 de la noche.

Entre todas las cosas que la señora contaba sobre lo que le pasaba, solo una frase me causó interés y aquí se las ilustro:

“El problema es que la gente se hace una idea de la vida del otro, pero la gente no sabe”. Y así es. La gente se vive haciendo ideas y metiéndose en lo que no les importa, sin realmente saber. La gente opina de las relaciones que puedas tener con algún miembro de tu familia, sin saber qué ocasionó un alejamiento o mayor acercamiento a una de las dos partes. La gente no sabe qué pasa con tus estudios universitarios, tus calificaciones y todo el trabajo que se pasa, para meterse en lo que no le importa, y no solo eso, para realizar aseveraciones sobre el por qué; cuándo debes o no culminar.

La gente no sabe porque María y Pedro no han tenido un hijo a pesar de sus cuatro años de matrimonios, pero siempre pregunta el por qué y ¿Para cuándo?

La gente no sabe porque tuviste que abandonar el trabajo que para muchos es perfecto, y te dicen que no fue adecuada decisión adecuada.

Y ahora un tema sensible que preferí dejar para último, por no decir que casi quería obviar. La gente desconoce si tienes alguna situación de salud, pero la gente sin cuidado y sin respeto, opina de tu apariencia física; qué debes hacer para bajar de peso, o para aumentar.

Al final, sé a donde todos queremos mandar a la gente que se hace una idea del otro y opina en base a eso, sin saber.

Y pienso que ya estuvo bueno, es cierto, quizás entendamos que vivimos en una generación de cristal, que ni siquiera pondré entre comillas, porque prefiero llamarla como una “generación de respeto”, desde la empatía y ocupar el lugar del otro. Es un tema extenso y me gustaría continuar escribiendo de él, pero solo digo que evalúes tu entorno y “la gente”, quizás si no la encuentras, puedes convertirte en ese tipo de persona.