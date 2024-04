No lo dejes para más tarde

Si hay algo que un periodista hace con frecuencia es cubrir ruedas de prensa. La agenda propia es esencial para cualquier periódico, eso es indudable, pero hay convocatorias que no pueden ser ignoradas ya por la envergadura del tema a tratar, por el interés que suscita éste en la sociedad o por el simple prestigio del convocante.

En 1995, cuando me tocó ser reportero vespertino del periódico El Caribe en República Dominicana, debía correr de una a otra y llegar listo al periódico para entregar al jefe de redacción un informe escueto y detallado de cada conferencia a la que asistía y que luego debía redactar con la premura del cierre encima.

Es cierto que las cosas han cambiado mucho y que hoy ni siquiera hace falta que termine la rueda de prensa para completar la cobertura: los periodistas van “soltando” primicias por “X” o enviando adelantos por WhatsApp para que el editor digital pueda ir subiendo los datos en la página web del periódico, en una carrera desenfrenada —y muchas veces riesgosa— para estar siempre un paso más adelante que la competencia.

Para los que no tienen esa premura quizá les ayude este ejercicio que seguramente yo no inventé, pero que puse en práctica cuando fui reportero: tan pronto subía al vehículo del periódico para ir a la siguiente rueda de prensa, abría mi libreta y apuntaba lo que para mí debía ser la entrada de aquella noticia. Y a veces incluso escribía un lead adicional como segunda opción, que a la larga me servía hasta para incluirlo en la historia.

Hernán Rodríguez Castelo en Redacción Periodística, tratado práctico (CIESPAL, 1988), da fe de que el ejercicio antes mencionado puede ser de gran utilidad: “Los materiales hallados —dice el teórico ecuatoriano— deben ser organizados para su relato. Importa bosquejar un cuadro sencillo de líneas maestras que debe hacerse con respeto a los hechos y su complejidad. Esquematizar mal puede deformar o falsificar”.

La española Mar de Fontcuberta, en La noticia, pistas para percibir el mundo (Paidós, 1993), también hace referencia al tema al señalar que “es muy difícil empezar a redactar una noticia sin tener un cierto esquema mental de la misma, un guion que quizá se modifique a lo largo de la redacción pero que, en cualquier caso, será siempre necesario”.

Quiero agregar que toda fórmula es bienvenida y que cada cual encontrará su propio camino para ser ágil y puntual a la hora de construir de manera correcta una entrada. Yo, en particular, acabada la rueda de prensa, además de redactar un lead tentativo repasaba mis apuntes y eventualmente oía la grabación (que usaba de respaldo), de manera que al llegar al siguiente destino la parte fundamental de la cobertura anterior estaba prácticamente lista.

Esa es la lección: Nunca dejes para más tarde el lead que puedes redactar ahora. Y trata siempre de evitar la nota de prensa que dan en cada convocatoria, para que no te dejes influenciar al momento de crear tu propia entrada.