No es justo que una cárcel, aunque no cumpla con un nuevo modelo penitenciario, no ubique a las personas por áreas para evitar situaciones como el incendio del pasado lunes 18, donde no se tenía un número exacto de personas por zonas.

No es justo que los familiares que no se han comunicado vía celular con sus parientes sean los que tengan que salir a buscar en las diferentes cárceles si su allegado está allí luego del traslado; tampoco es justo que a más una semana no se haya dado la respuesta de qué provocó el incendio; que dos ruedas de prensa después y varias notas de prensa no se compartiera una lista de los privados de libertad trasladados para que todos los medios la publiquen.

No es justo que este gobierno con poder desde hace más de dos años para terminar Las Parras quiera mirar atrás y echar culpas sobre los que no gobiernan; tampoco es justo que se le pregunte a la procuradora sobre la situación y con mala cara diga que no hablará.