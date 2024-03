El gobierno y la Semana Mayor

Desde hace tiempo me ha chocado que estos gobiernos secularizados y racionalistas, hagan uso de la Semana Mayor, para crear un espacio de vacaciones colectivas en unas festividades religiosas, permitiendo el desarrollo de actividades de festividades mundanas, mostrando un contraste grotesco profanador de lo que se exalta como justificación al asueto colectivo. Por eso celebro con entusiasmo que el gobierno se haya decidido a cumplir con atinada razón, con el objetivo del ser de estas festividades, prohibiendo aquellas actividades musicales que contrastan en su desarrollo y fin, con la paz y tranquilidad que debe de reinar en el ambiente de esparcimiento de que debe de disfrutar la familia dominicana, durante el asueto de la Semana Mayor. Porque si no fuese así, para que se sacrificaría el gobierno en recursos perdidos en días de asuetos, si no primara un objetivo de crear un ambiente de meditación y reflexión espiritual en la sociedad dominicana, que la ayude a mejorar para bien, el comportamiento del individuo como ente social? Enhorabuena felicitamos al gobierno por ese paso de responsabilidad pública que está tomando, para que unas festividades religiosas, las cuales justifican el asueto, no continúen siendo convertidas en festines carnavalescos de francachelas y desórdenes públicos.