Otra vez La Victoria

La Victoria es LA PORTADA de un descuidado, corrupto e inhumano Sistema Carcelario. Los motines, requisas, violaciones y maltratos se producen en todas las celdas de los centros penitenciarios del país. La Victoria es el mayor centro de todas las iniquidades del sistema. La más reciente tragedia, con su secuela de muertos, heridos, traslados y ¿fugados? es solo una repetición de escenas ya vividas. Siempre se cuestionan los orígenes de los fuegos y motines. Se afirma que, en ocasiones, son pagados o provocados por algunos reos que aprovechan para retornar a la “libertad”. Esas cosas suceden con la complicidad de autoridades internas del recinto. La imagen descrita por Roberto Santana hace más de un año, reveló que allí se “manejan 7 millones” de pesos semanales. A pesar de la contundencia de sus afirmaciones, ninguna autoridad lo ha llamado para que explique su denuncia. Nadie le ha pedido pruebas de sus afirmaciones. Al parecer no estaba equivocado. La Victoria ha sido objeto de varios “cateos” y allanamientos. En cada uno de estos se han recuperado armas de todo tipo y calibre. Parábolas, equipos electrónicos, neveras, televisores, etc. La más reciente tragedia, aunque entristece, no sorprende. Muchos de los fallecidos ni siquiera eran condenados ni estaban allí de forma “transitoria”, es decir preventiva, esperando justicia. Uno de ellos, por el robo de una puerta le habían dictado 3 meses de prisión, pero ya tenía 11 meses sin que se le hiciera juicio. Hoy está muerto. El estado en que sobreviven cerca de 8 mil seres humanos es inaceptable. Para mejorar su vida, se construyó la penitenciaria de Las Parras. Que siga cerrada a casi 4 años de su inauguración no tiene ninguna justificación. Si los reos de La Victoria hubiesen sido traslados a este recinto no se hubiese producido en esa magnitud. El alegato de que se investiga posible sobrevaluación no impide que se le dé el uso para el que fue concebida. Como no impidió tampoco que Punta Catalina esté encendida. Esa planta también, como La cárcel Las Parras, fue cuestionada y hasta se anunció que sería desmantelada, debido a la corrupción y la sobrevaluación. Sin embargo está funcionando y gracias a Dios es el sostén de nuestro sistema energético. Que esta tragedia sea la última que se produzca en La Victoria y que sirva para repasar y transformar nuestro Sistema Carcelario.