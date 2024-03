Bandas quieren imponer uno de los suyos en Haití

Lo de Haití no está resuelto todavía y las bandas armadas que no han luchado por otra cosa sino por el poder, quieren uno de los suyos en el Palacio Nacional, lo que no desean Estados Unidos, ni el Caricom que proponen un político, menos todavía República Dominicana, que comparte frontera común.

Estados Unidos ha ofrecido 300 millones de dólares para sufragar la misión de pacificación que dirigirían soldados de Kenia y a la cual se integrarían otros países africanos y algunos caribeños que han ofrecido pequeños grupos de policías, todosbien armados dadas las circunstancias.

El traspiés de Kenia cuando el primer ministro Ariel Henry propuso su renuncia y la elección de un nuevo encargado del Poder Ejecutivo tiene su sentido. Si hubo reticencia en el país africano para poner a andar el plan de enviar 1,000 policías a pacificar a los haitianos, ello aumentaría ahora.

Ni los jefes de gangas como Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue ni otros grupos menores armados aceptan la propuesta del Caricom que incluiría un consejo de transición de nueve miembros, siete de ellos de los partidos y grupos de la sociedad civil y dos independientes. Tampoco Guy Philippe.

Philippe, ex policía, figura principal en el complot que derrocó al ex presidente Jean Bertrand Aristide en 2004, trató de cubrirse tras su llegada a Haití luego de cumplir condena por delitos de narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos, al unirse a Moise Jean Charles, líder del partido Pitit Dessalines.

Quieren la Presidencia

Pese a sus prontuarios, Chérizier y Philippe, reclaman la Presidencia. Los dos están descalificados tanto por los Estados Unidos, el Caricom y la comunidad internacional y los llamadosamigos de Haití. Otro rechazado del grupo opositor es el ex canciller Claude Joseph, aliado circunstancialmente a Philippe.Los tres quieren la Presidencia

La mayoría de los integrantes del nuevo gobierno ya han sido anunciados. La tarea que tienen por delante es enorme. Con el país lleno de bandas armadas y la capital, Puerto Príncipe, con el 80% del territorio en tierra de nadie, la casa del jefe de la Policía general Frantz Elbe fue incendiada hace dias.

Haití navega sin presidente desde 2021 cuando el gobernante en ejercicio, Jovenel Moïse fue asesinado por un grupo de sicarios colombianos asociados con políticos y empresarios haitianos ahora en los tribunales. Los colombianos quedaron abandonados en la Penitenciaría Nacional cuando las bandas la asaltaron y hace dos semanas la incendiaron para borrar archivos.

El Senado de los Estados Unidos confirmó finalmente el pasado 14 el nombramiento del embajador de carrera Dennis Hankins, quien tenía el mismo rango en Mali, uno de los países africanos que se ha comprometido con aportar soldados a la fuerza de pacificación de Haití.

Estados Unidos que ha intervenido directamente en dos ocasiones en Haití está muy mortificado por el curso de la situación y el temor a que un consejo civil que gobernaría Haití tras la renuncia del primer ministro Henry, encuentre el campo minado, centenares de bandidos bien armados que exigen una amnistía general para sus crímenes de lesa humanidad y las infraestructuras destruidas.

La parte dominicana tiene fuertes presiones internacionales en diversos aspectos. Defensores de los inmigrantes haitianos se quejan de las deportaciones que llaman masivas aún dentro de la crisis actual de Haití. En un reportaje de la BBC de Londres publicado la semana pasada se recogen quejas de los migrantes haitianos obligados a retornar a sus hogares.

El gobierno dominicano desmintió que las Naciones Unidas hubiesen solicitado un corredor aéreo para sacar a diplomáticos y llevar ayuda humanitaria para evitar una hambruna. Hay un desabastecimiento general en los mercados y supermercados de la clase media porque los aeropuertos de Puerto Príncipe y Cabo Haitiano permanecen cerrados. El de Cabo Haitiano ha sido abierto para vuelos fletados hacia Miami y otros puntos vecinos.

Abinader en su momento

El presidente dominicano, Luis Abinader está en su mejor momento. Con las últimas encuestas dándole un favor muy claro con vistas a las elecciones del 19 de mayo, el gobernante se ha acogido manso al reclamo de no asistir a las inauguraciones. Le han pedido también que cese La Semanal, a lo cual se negó de manera tajante.

La última encuesta RCC-Gallup reveló que, si las elecciones fueran ahora, Abinader las ganaría ampliamente. Le asignó al gobernante el favor de 64% de los electores, un 19% al ex presidente Fernández y un 12% a Abel Martínez. El presidente ha consolidado su posición y los otros dos han disminuido respecto a muestras anteriores.

Fernández compareció el jueves 14 al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, AMCHAMDR, a la que asistió, al parecer, “en representación” del oficialismo, el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa. Fernández prometió, que, deganar, incentivaría políticas de empleo para jóvenes y mujeres.

Fernández, el presidente Abinader y Abel Martínezasistirán a un debate de los candidatos presidenciales el 24 de abril. A dicho debate Leonel llegaría agotado por los informes que brindan las compañías encuestadoras sobre su situación. Urgidos de recursos, los partidos han estado reclamando a la Junta Central Electoral, JCE, fondos de asignación legal.

Los cínicos se preguntarían sobre el interés que pudiera tener el presidente Abinader para concurrir a ese debate, un espacio que si a algunos pudiera beneficiar es a los organizadores, gente de la clase empresarial que estarían entre los perdedores si los resultados de las encuestas se materializan.