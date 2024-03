ANJE: En defensa de la democracia

Tal que, después de muchos diálogos, cafés solos, agua sin gas y capuchinos, la ANJE anunció que organizará los Debates Electorales 2024 a nivel senatorial y presidencial.

En el debate presidencial están puestos los ojos nacionales por lógicas razones. Hasta ahora, la historia de estos esfuerzos ha estado truncada por la negativa del candidato puntero en las encuestas (sobre todo si es el Presidente en ejercicio), y por la ausencia de una cultura política ciudadana que penalice la ausencia de un candidato en un debate organizado por entidades de prestigio como es el caso de la ANJE/CONEP.

Uno recuerda la insistencia del joven Leonel Fernández por debatir con Peña Gómez en 1996; como no olvida su excusa en 2008, ya presidente, para no debatir con Miguel Vargas Maldonado “por la falta de conceptualización” de la clase política dominicana. La excusa fue genial y creativa pero débil, nada convincente. En esa ocasión, el profesor tenía razón… pero poca. El asunto era sencillo: para entonces, Fernández, no solo era el presidente de la República, sino que, además, superaba ampliamente a Vargas en todas las encuestas.

Casualmente, -son los azares y cisnes negros de la política- en esta ocasión es el actual presidente de la República, Luis Abinader quien supera ampliamente a Fernández, sabido como se sabe que -a la fecha- lo que está en juego no es tanto la presidencia del país como el conocer cuál de los dos PLD, el verde o el morado, quedará en segundo lugar y asumirá el liderazgo de la oposición y la posibilidad de retornar al poder en 2028. He ahí la cuestión shakesperiana. Es esa competencia la que explica la guerra fratricida entre los PLD, y que los resultados de las elecciones municipales pusieron en evidencia. A ellos me remito.

Por suerte, a pesar de ser el Presidente y de aventajar ampliamente a sus adversarios, todo indica que Abinader está dispuesto a participar en el debate. Ojalá que así sea, pues en el mundo de las redes sociales, de la posverdad y la inteligencia artificial (y Rusia de Putin acechando a lo Cambridge) las elecciones por sí solas no bastan para garantizar la buena salud de una democracia liberal occidental en apuros, y a Moisés Naim (LA REVANCHA DE LOS PODEROSOS) y Byung-Chul Han (INFOCRACIA) me remito. Con su permiso.