Aprendemos más de nuestros fracasos que de nuestros éxitos, ya que descubrimos cuál es el camino que debemos evitar para no fracasar. Cuando se admite que los problemas que enfrentamos a lo externo, así como los propios errores y defectos “limitan nuestros logros, es uno de los aspectos que da forma a la autoestima, fundamenta la madurez personal y abre las puertas del aprendizaje”.

Se trata, de entender, que la mejor forma de aprender a sortear los obstáculos que se presentan en el largo trayecto de la vida es desde el “reconocimiento de nuestras carencias y con la actitud de extraer experiencias positivas de lo sucedido”.

Pero, la seguridad que nos da el saberse hijos amados de Dios, ayuda a no envanecerse con los éxitos y aceptar nuestras flaquezas.

Lo siguiente, de autor desconocido, hace que en los años que sentimos y experimentamos logros y fracasos: a) Aprender a no corregir a las personas, hasta cuando sabemos que están equivocadas; después de todo, la responsabilidad de que todos sean perfectos no está en nuestras manos, y la paz es más preciosa que la perfección; b) Alejarnos de las personas que no nos valoran, después de todo puede que no sepan nuestra valía, pero nosotros sí; c) Aprender a no sentir vergüenza por nuestras emociones, después de todo son las emociones las que nos hacen humano; d) Aprender a vivir cada día como si fuera el último, después de todo, sí podría ser el último.

Como medio de alcanzar la paz interior y que nada no perturbe, dice Gracián, “para acabar con la falsedad hay que ignorarla, refutarla perjudica, y ofenderse desacredita”.