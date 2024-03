El debate senatorial de Codessd

Esta noche, a las 7:00 PM, a través de una cadena de radio y televisión que tendrá como matriz RTVD, el Consejo Social y Económico de Santo Domingo (CODESSD), ha convocado a un debate a los candidatos a senadores del Distrito Nacional al cual asistiré. Y han confirmado su asistencia Omar Fernández, Guillermo Moreno, Carlos Rubio y Eric Ortiz.

Debo felicitar a los organizadores de este primer debate que procura fortalecer nuestro sistema democrático y que los electores puedan disponer de la información necesaria de saber cómo piensan quienes aspiramos a recibir su apoyo el 19 de mayo, sobre temas fundamentales que tienen que ver con el área legislativa, así como de nuestras trayectorias visiones y propuestas.

El llamado voto “informado” es clave para mejorar la calidad en la composición de los poderes públicos a partir de agosto próximo. Los debates electorales suelen tener efectos sobre la franja electoral no comprometida con ningún partido político, que no se mueve por clientelismo político ni por líneas partidarias si no, por lo que Balaguer llamo en una ocasión “La Masa Silente”, esa que no votó en febrero pasado, como suele pasar en elecciones municipales, pero que sí lo hacen en elecciones presidenciales y congresuales, tomando su decisión en la última etapa de la campaña electoral.

En nuestro caso acudiremos con el ánimo de debatir con altura y respeto a los contrincantes. Es importante que el país conozca las posiciones de cada uno sobre temas como la corrupción, la transparencia, la impunidad, la invasión haitiana, los planes de fusión, la Agenda extranjera que procura borrar los valores cristianos de vida y familia y la necesidad de legisladores que ejerzan cabalmente su labor de contrapeso de los demás poderes públicos, así como el papel del legislador en la representación efectiva de sus electores, entre otros temas no menos importantes.

Mejorar la calidad en la composición de nuestro congreso en estas próximas elecciones será crucial para la suerte de este país. Lamentablemente en los últimos tiempos el nivel de preparación de nuestros legisladores ha caído de manera estrepitosa, por que han prevalecido en muchos casos no los mejores candidatos, dándole preeminencia a las que más dinero han tenido para sus campañas.

Es de ahí la necesidad de que la masa silente se anime, observe con detenimiento los debates como el de esta noche y los que vamos a sostener en el resto de la campana, para que puedan decidir con conciencia lo que le conviene al país, según su criterio, dejando de lado el voto por moda y estratagemas mediáticas de marketing que suelen nublar al votante con manipulaciones. Es hora crucial del país y responsabilidad de todos elegir los mejores y más comprometidos en las causas nacionales a la hora de conformar los poderes públicos. El debate de esta noche es una magnífica oportunidad.