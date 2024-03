Marineros de Seattle (Proyección 2024)

No sospecho cuál sería la meta de los dueños de Marineros de Seattle antes de iniciarse cada temporada de Grandes Ligas. ¿Y por qué la pregunta, no es lo mismo para todos los 30 clubes, ofrecer una corona a su ciudad, a sus fanáticos?

Posiblemente, pero en el caso de Seattle creo que piensan más en un buen año y que los números económicos queden en positivo.

Porque les cuento que desde que este equipo nació en 1977 hay un solo club de Grandes Ligas que nunca ha ganado una Serie Mundial y se llama Marineros de Seattle. ¿En serio?

En efecto, aparte de que ellos son parte de los cinco que no han ganado Serie Mundial, uniéndose a San Diego, Colorado, Tampa y Milwaukee. En 2023 tuvieron marca de 88-74, quedando terceros en la División Oeste de la Americana. En 2001, empataron récord de MLB con 116 victorias, compartido con Chicago Cubs de 1916.

Veamos como va el equipo para 2024:

MÁNAGER: Se llama Scott Servais, antiguo receptor de 56 años de edad, y va a su 9na. campaña seguida al frente de Seattle. Su récord allí es de 616-578, para 516. En Seattle continúa el dominicano Manny Acta como coach de tercera.

ROTACION: El dominicano Luis Castillo es su pitcher estelar. El año pasado tuvo 14-9 y 3.34 de efectividad, 219 ponchados en 197 innings. Luego siguen George Kirby (13-10 y 3.35), Logan Gilbert (13-7 y 3.73) y Bryce Miller (8-7 y 4.32). El cerrador es Andrés Múñoz, un mexicano de 6 pies 2 pulgadas, que el año pasado tuvo 13 salvados y 2.94.

INFIELD: El receptor es Cal Raleigh, con 30 jonrones en 2023, en primera Ty France, en segunda el dominicano Jorge Polanco, adquirido en cambio desde Minnesota, en el short J.P. Crawford, y en tercero posiblemente Luis Urías o Josh Rojas…

JARDINES: Julio Rodríguez , jardinero central, es la estrella del equipo, todavía no ha podido iniciar los entrenamientos por molestias físicas, y viene de un año de .275, con 32 jonrones, 103 impulsadas y 37 robos de base. Sus compañeros de jardines son Mitch Haniger y Luke Ralex, con Mitche Garver de designado.

Seattle ha estado bien los últimos 3 años, pues los dos anteriores habían ganado 90 juegos. Ellos pueden aspirar lo mismo, pero no más de ahí. Houston y Texas lo deben superar por mucho.

UN POCO MAS:

.- En Seattle hay varios dominicanos buscando quedarse. Están los lanzadores Gregory Santos y Carlos Vargas, y los jardineros Jonathan Clase y Alberto Rodríguez… Por cierto, este Rodríguez tiene de 11-1 en los entrenamientos.

.- Julio Rodríguez tiene 23 años de edad y asiste a su tercera temporada.. En 2022 ganó el premio Novato del Año, pero mejoró sus números en 2023. Tiene pacto de 7 años por US$119 millones, con opción del jugador para un segundo contrato por 5 años más, hasta el 2034. Eso llevaría su total a más de 200 millones. Tremendo jugador, con gran futuro.

VAN TRES: Juan Soto se ha presentado como un Bambino a los entrenamientos de los Yanquis.En 9 turnos suma 6 hits, 3 jonrones y 7 empujadas… Su compañero tercero bate, el juez Aaron Judge, tiene de 6-2, sin jonrón, 1 empujada…¿Estará haciendo bembitas? Nada de eso, él explota un día de estos….Pero lo de Soto impresiona en un jugador que es nuevo en el equipo de más tradición ganadora… El salario de Soto es por un año, US$31 millones.

A MÉXICO: Hace ruido la noticia de que Robinson Canó va a jugar a México con los Diablos Rojos. Los medios y los fans se preguntan qué busca Canó en una liga inferior a su nivel… Qué busca allí un hombre con su historia, con su edad corriendo hacia 42 años, y con una fortuna que se calcula en unos 200 millones de dólares. (En bruto ganó US$219 millones). Yo me hago la misma pregunta, pero hay que dejarlo que siga mientras tenga entusiasmo, le guste el juego y tenga un rendimiento decente.. El torneo pasado en Lidom tuvo promedio de .293, y en 174 turnos no pegó un solo jonrón… Se le han ido su poder jonronero y también la velocidad de sus muñecas y su swing. Él dice que sigue jugando pelota porque no es médico, ni ingeniero ni contable…

Hectorj.cruz@listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com

@hectorj_cruz

Facebook. hjcbeisbol@hotmail.com