La ley 1-24 y su vigencia

El activismo electoral, con miras a las elecciones municipales OPACO muchos otros temas. Quince días antes del 18 de febrero se dejó de hablar del costo de la vida, de las plagas en el campo mermando la producción, de la inseguridad ciudadana, de las altas tarifas eléctricas, lo caro que están los combustibles e incluso, nadie comenta la Ley 1-24.

Esa que cambia el DNI por la Direccion Nacional de Inteligencia. Quiero recordar que esa LEY está en VIGENCIA. Fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo. Eso la hace pasible de comenzar a ser aplicada en todo el territorio nacional.

Solo falta que uno de los abogados de la consultoría jurídica del palacio o de la DNI elabore el reglamento, si ya no está listo, y se ponga en ejecución.

Eso limitaría el derecho a la libre expresión y se obligaría a todo ciudadano a entregar información que el gobierno diga que es “de su interés” o de lo contrario iría a parar a una de las inmundas cárceles que tenemos en el país. Entre esos artículos están: 9, 11 y 26.

En ellos se abordan aspectos relativos a la obligatoriedad que tiene toda persona a suministrar información a la DNI. Es probable que el actual presidente no haga uso de esas facultades, pero…¿Y MAÑANA? La Sociedad Dominicana de Diarios, los empresarios, el liderazgo político y el Colegio de Periodistas, que ya se pronunció contra esa ley, deben salir de la resaca electoral y retomar las discusiones para DESATICULAR la ley 1-24 y eliminar de ella todo lo que sea amenaza a la libertad de expresión y circulación ciudadana. El ex presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara dijo que aunque el país necesita leyes como esas, como está concebida la 1-24, tiene “tintes autoritarios y que casi raya en coartar libertades fundamentales”. Por eso pidió al presidente que la ANULE. A pesar de ese llamado fue promulgada. Después vinieron las discusiones y cuestionamientos. Al día de hoy eso no ha pasado, la ley está vigente. Por eso creo que se deben retomar las discusiones para lograr la anulación de la ley o la exclusión de todos los artículos que hacen de ella una LEY MORDAZA. Evitemos que, amparándose en que la ley 1-24 ESTA VIGENTE la DNI comience a aplicarla de forma caprichosa y violando derechos constitucionales.v