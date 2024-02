La Automatización de los Procesos

Es usual de parte de los organismos estadounidenses, tratar de automatizar todo. Esto es así no solo para el Departamento de Estado, sino para los diferentes componentes del Departamento de Seguridad Nacional, DHS. Aunque es comprensible la intención detrás de ese esfuerzo, muchas veces ese proceso obsesivo se vuelve en contra de los aplicantes para los beneficios que la misma Ley de Inmigración de EUA, por ejemplo, existe la naturalización con escasa presencia física por asuntos religiosos, pero no consta en el formulario que normalmente se utiliza para esos fines. Asi, se sacrifica al aplicante por el volumen. Por eso hay que estar seguro de lo que se está haciendo, ya que cualquier puede aplicar para un beneficio, sin importar que realmente pueda optar por él. Ahora bien, si éste es un proceso mundial, en nuestro país es especialmente difícil porque al Dominicano no le gusta leer, y la verdad es que la Ley de Inmigración de EUA y el Manual de Asuntos Extranjeros son difíciles de interpretar en una cultura ajena a la anglosajona. La definición de la ayudas, de conductas ilegales que se tildan de irreprochables en nuestra cultura, son serios impedimentos para entender la mentalidad detrás de una ventanilla.

Global Entry Negado

Como un gran logro para nuestro país se puede vender la integración de República Dominicana al Global Entry, un programa especial diseñado para viajeros de bajo riesgo. Este programa le permite a un ciudadano de un país participante entrar a Estados Unidos en una fila especial, extremadamente rápida, que evita serios inconvenientes y molestias. ¡La comodidad de bajarse del avión prácticamente a la calle es inigualable! Si usted aplicó y fue negado, existe un proceso de apelación más personalizado que la primera aplicación, que permite adjuntar documentos y dar explicaciones. Esto es así para todas las personas que han tenido arrestos aunque hayan sido inconsecuentes o de escasa duración.

Extensiones de Estatus en EUA

Para poder optar por ciertos beneficios bajo la Ley de Inmigración de EUA, hay que tener estatus legal en los Estados Unidos. Aunque la mentalidad del Cónsul de EUA en República Dominicana no es la misma que la de un Oficial de Aduanas y Protección Fronteriza, siempre va a tener una condición beneficiosa si durante el tiempo en que una persona permanezca en EUA, está dentro de estatus. Para esto, al menos dos o tres meses antes del vencimiento del tiempo otorgado por el Oficial en Aduanas y Protección Fronteriza, se debe solicitar una extensión. La primera extensión es relativamente fácil de lograr, sin embargo, después de ahí, lo cosa se pone más difícil. Siempre hay que justificar los recursos utilizados dentro de territorio estadounidense, ya que es vital probar que no se está laborando dentro de EUA.

