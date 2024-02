Jimmy Carter apoyó a Guzmán en la destitución de los militares golpistas

El presidente de Estados Unios, Jimmy Carter, apoyó al presidente Antonio Guzmán Fernández en su plan para destituir a los militares golpistas del 16 de mayo de 1978, comandados por el mayor general Neit Rafael Nivar Seijas.

El presidente Joaquín Balaguer, su homólogo de Estados Unidos, Jimmy Carter, y el mandatario electo en 1978 por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Antonio Fernández.ARCHIVO/LD

“El Embajador está autorizado a asegurarle a Guzmán, según lo recomendado por la Embajada, que el Gobierno de los Estados Unidos continúa apoyando inequívocamente la realización sin obstáculos del proceso democrático en la República Dominicana”, asegura un telegrama del secretario de Estado de los Estados Unidos, Cyrus Vance, al embajador en el país, Robert Yost.

Vance autorizó al embajador a investigar cualquier tipo de reacción del mayor general Neit Rafael Nivar Seijas, quien fue acusado “de ser el principal instigador”del intento de golpe de Estado.

Telegrama del Departamento de Estado a la Embajada en República Dominicana

Washington, 24 de julio de 1978, 2313Z

Asunto: Los planes de Guzmán para enfrentar al ejército dominicano.

1. Compartimos la preocupación del presidente electo Guzmán por el reciente nombramiento del mayor general Neit Nivar—aparentemente el principal instigador de la intervención militar del 17 de mayo en las elecciones—como comandante de la estratégica Primera Brigada.

2. El Embajador está autorizado a asegurarle a Guzmán, según lo recomendado por la Embajada, que el Gobierno de los Estados Unidos continúa apoyando inequívocamente la realización sin obstáculos del proceso democrático en la República Dominicana.

3. Al mismo tiempo, agradeceríamos la evaluación de la Embajada lo antes posible sobre la probable reacción de los Generales Nivar y Beauchamp, así como la reacción de otros oficiales clave de las fuerzas armadas dominicanas, si Guzmán lleva a cabo su intención declarada de despedir a Nivar y Beauchamp, después de su toma de posesión. También agradeceríamos las opiniones de la Embajada sobre la capacidad de la administración de Guzmán para gobernar eficazmente bajo las nuevas leyes aprobadas por el Congreso durante la semana pasada y para rescindir la legislación.

4. A menos que perciba objeciones, el Embajador también debería solicitar una reunión con el Presidente Balaguer para plantear cuestiones de posible amenaza a una transición democrática exitosa en la República Dominicana planteada por el mando de la Primera Brigada por parte de Nivar. Tal enfoque probablemente sería más efectivo si se ubicara en un contexto en el que compartimos lo que confiamos es el deseo del propio Balaguer de lograr el éxito de la primera transferencia de poder pacífica y constitucional en la República Dominicana en este siglo.

5. Siempre que estés de acuerdo, deberás hacerle a Balaguer el mismo punto que le hiciste a Guzmán, y subrayarlo en la forma que consideres. Lo más apropiado es nuestra creencia de que cualquier reversión del proceso democrático tendría efectos muy serios no sólo en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y República Dominicana, sino también en la economía dominicana, el bienestar del pueblo dominicano y el lugar que ocupa Balaguer en la historia.

6. Esperamos que tal enfoque, si tiene éxito, también pueda ayudar a disuadir a Balaguer hasta cierto punto de imponer nuevas iniciativas salientes que harán más difícil para Guzmán gobernar y posiblemente amenacen el éxito de la democracia en la República Dominicana.

7. Apreciaríamos las opiniones de la Embajada sobre cualquier otra cosa que el Gobierno de los Estados Unidos pueda hacer para promover nuestros intereses en el proceso democrático en la República Dominicana, incluida la posible inclusión de una declaración similar a las garantías dadas a Guzmán en la declaración de llegada del Secretario Vance para la toma de posesión de Guzmán.

Cyrus Vance

Cable de información de inteligencia de la Agencia Central de Inteligencia

Washington, 19 de mayo de 1978

PAÍS

República Dominicana

SUJETO

1) Presidente Joaquín Balaguer ordena cancelar fraude electoral.

2) Reacción militar dominicana a la orden presidencial.

FUENTE

1. El presidente Joaquín Balaguer Ricardo , candidato presidencial del Partido Reformista a la reelección para un cuarto mandato, ha cedido ante intensas presiones internas y externas y ha ordenado a sus partidarios militares cancelar los planes para alterar mediante medios fraudulentos los resultados de las elecciones nacionales del 16 de mayo. Balaguer ha ordenado que se permita que el recuento de votos se desarrolle normalmente, sin interferencias, independientemente del resultado. El Presidente informó a sus partidarios militares de su intención de impugnar los resultados electorales porque tiene pruebas contundentes de que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de hecho cometió fraude durante el proceso electoral. Sin embargo, Balaguer dijo que si el PRD es declarado legítimo vencedor y se demuestra que sus acusaciones de fraude contra ellos son infundadas, entregará el poder al PRD el 16 de agosto de 1978, el día de su toma de posesión.

2. El Presidente resistió enérgicamente los argumentos de sus partidarios militares para proceder con el fraude electoral. Su orden ha tomado por sorpresa a los líderes de las fuerzas armadas y ha resultado en la destrucción total de la recién establecida unidad militar. El ejército se ha dividido nuevamente en las facciones anteriores encabezadas por el mayor general Neit Rafael Nivar Seijas, jefe de la Policía Nacional, y el mayor general Enrique Pérez y Pérez, comandante de la Primera Brigada del Ejército dominicano. Para apaciguar el estado de agitación de sus partidarios militares, Balaguer ha prometido que antes de finales de mayo de 1978 dará a las fuerzas armadas y a la policía un aumento sustancial de salarios.

3. (Comentario de la Embajada: La Embajada está recibiendo informes similares de otras fuentes. Acabo de enterarme de que el Presidente Balaguer hará un anuncio por televisión muy pronto.

El 17 de mayo de 1978, el secretario de Estado Cyrus Vance sugirió al presidente reeleccionista Joaquín Balaguer reiniciar el conteo de los votos e impedir la ruptura del proceso democrático.

Vance ordenó al embajador Robert Yost reunirse con Balaguer para que le planteara la postura de los Estados Unidos sobre la crisis política del país.

Telegrama del Departamento de Estado a la Embajada en República Dominicana

Washington, 17 de mayo de 1978

Para el Embajador del Secretario.

Asunto: Elecciones Dominicanas.

Por favor transmita el siguiente mensaje personal urgente al Presidente Balaguer del Secretario Vance:

1. Los informes que llegaron a Estados Unidos indican que el proceso electoral pudo haber sido interrumpido por la intervención del Ejército. Quiero enfatizar que si no se permitiera que las elecciones se desarrollaran libre y honestamente, inevitablemente habría un efecto adverso en las relaciones estrechas y de cooperación entre nuestros dos países.

2. He estado intentando comunicarme con usted por teléfono esta mañana y no he podido comunicarme. Es urgente que hable con usted sobre este asunto que es de suma importancia para nuestras relaciones.

Cyrus Vance